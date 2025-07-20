林濁水翻國父16講：大罷免是孫中山最愛

前立委林濁水。（資料照）

2025/07/20 23:05

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於本週六（26日）登場，前立委林濁水今天（20日）重申罷免是中華民國憲法賦予人民的權利，他個人也支持這次針對亂台立委的大罷免行動。他還稱，從國父孫中山1924年1月至8月，在廣州每週舉行一次演講，共計「16講」（當時的講稿後來彙編成《三民主義》一書）中可以知道，最愛「大罷免」的就是孫中山！

大罷免投票倒數6天，林濁水今天在臉書發文，「『罷免不能無差別地搞大罷免』，藍白和陳水扁同一口徑。問題是現在大刪亂凍預算、亂提違憲法案、媚共法案……有哪一個國民黨都沒有參與其中？若有請列名出來，俾利排除在大罷免之外。這是其一，其次更重要的是，這些違憲亂政法案形成了朝野無解的行政立法僵局，這僵局一旦爆發，若不解除，其傷害國家的嚴重性，哪裡只是個別立委私人惡行所可比擬。」

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「從國家立場當然優先要處理僵局，國家憲政才能順利運作，避免人民普遍蒙受其害。然而97修憲後，總統既沒了否決權，國會也沒閣揆同意權，總統和閣揆又都沒有對國會的主動解散權，僵局無解，捨大罷免已經再沒有路走了。所以大罷免小罷免，一以處理憲政僵局，一以處理委員個人行為，事有大小，差別巨大，且莫斤斤於計較小而不見其大者。」

林濁水今天接受媒體人黃暐瀚專訪時則直言，世界上先進民主國家很少有罷免制度，就算有，大多也不能罷免屬於中央層級的國會議員，很少像台灣可以從地方罷到中央。從讓台灣躋身先進民主國家之列的角度出發，他個人反對罷免這個制度，但他卻支持這一次的大罷免，因為國民黨立委太過荒腔走板。

林濁水表示，重點就是中華民國憲法賦予了人民罷免的權利，而提到罷免就要講到孫中山，「沒有孫中山就沒有罷免制度……國民黨說你們不能罷一堆啊，對不起喔，國民黨你們說遵從孫中山五權憲法，三民主義是國家的寶貝，你去把《三民主義》……不用念太多，原本它的『16講』裡面關於『民權』的那幾講，讀一遍就知道了，大罷免是孫中山的最愛！為什麼呢？孫中山會搞出罷免制度，他在三民主義演講裡面就講了，代議政治常常出毛病，所以我們非得用『直接民權』不可，那『直接民權』就要罷免。」

「孫中山怎麼會說代議政治會出問題呢？他就舉他那一次選總統的時候輸給曹錕（當時曹錕被指控透過高額賄賂、武力脅迫國會議員投票讓他以480票高票當選中華民國第三任大總統，也因此當時的選舉被輿論稱為『豬仔選舉』，國會淪『豬仔國會』，引發抗議）的例子，批評『豬仔議員』選總統，這些都要罷免掉。那我就要問，罷免1、2個豬仔議員可以解決孫中山的問題嗎？罷免50個會不會？不會！他一罷就是想要幾百個罷掉！我們現在罷個2、30個，孫中山還會說『你這小兒科』……所以大罷免，就是孫中山的最愛！」

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