桃園市長張善政再赴花蓮 為傅崐萁掃街拜票

桃園市長張善政今（20）日下午再次專程來到花蓮，親自陪同立法院國民黨總召傅崐萁進行掃街拜票行程。（國民黨花蓮縣黨團提供）

2025/07/20 19:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕桃園市長張善政今（20）日下午再次專程來到花蓮，親自陪同立法院國民黨總召傅崐萁進行掃街拜票行程。不過傅崐萁陣營事前都沒有公開通知，事後才發布新聞稿與相片。國民黨花蓮縣黨團新聞稿指出，張善政呼籲花蓮鄉親看清楚，民進黨今天要拔的是一位敢替人民發聲的立委，明天就可能拔掉你手中的自由與選擇權。

張善政說，傅總召不僅在立法院為人民爭權益，推動普發現金、監督民進黨濫權，也是少數真正替地方建設奔走的民意代表。面對民進黨動用龐大資源發動罷免，這已經不是單純的選舉，而是一場政治鬥爭與民主試煉。

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傅崐萁則感謝張善政特別南下相挺，並表示這段時間的罷免風波，雖是艱辛挑戰，但也讓他看見花蓮人民真正的溫暖與力量。他強調：「我無愧於天地、無愧於花蓮鄉親，越打壓，我越要站出來」；另外，前高雄市議長許崑源遺孀林絲娛今天下午也率領高雄市婦女團體及國民黨代表成員到花蓮，於街頭現身力挺立法院國民黨黨團總召傅崐萁。

林絲娛強調，她今天親自站上花蓮街頭路口替傅總召拉票，期望號召更多人站出來反對惡意罷免，共同守護一位真正為人民打拼的民意代表。「傅崐萁是花蓮的子弟，是我們台灣政治難得的實幹者。願意與他並肩作戰，為正義與希望而戰。」

桃園市長張善政今（20）日親自陪同立法院國民黨總召傅崐萁進行掃街拜票行程，不過傅崐萁陣營事前都沒有公開通知，事後才發布新聞稿與相片。（國民黨花蓮縣黨團提供）

桃園市長張善政陪同傅崐萁進行掃街拜票行程。（國民黨花蓮縣黨團提供）

桃園市長張善政今（20）日再次專程來到花蓮，親自陪同傅崐萁進行掃街拜票行程。（國民黨花蓮縣黨團提供）

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