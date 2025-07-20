客家人出籠！葉霸老師批傅崐萁「敗家子」 23年在花蓮一事無成

客家籍的葉霸老師站路口宣講，以客語呼籲投下同意罷免。（記者王錦義攝）

2025/07/20 19:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣客家聯盟協會、客委會前副主委鍾孔炤等客家鄉親近百人，今天下午到花蓮與醫師陳永興、葉春蓮（葉霸）老師一起站街頭，除了用客、華語向鄉親喊話726罷免傅崐萁，葉霸老師受訪時也用客語「敗家子」形容傅崐萁23年在花蓮一事無成，不能在讓傅崐萁繼續敗壞花蓮、敗壞國家，把傅崐萁罷免下來，讓花蓮重新再有新的發展。

出生在花蓮客家村落的葉春蓮說，今天好多遠道而來的客家鄉親來支援花蓮，讓花蓮湧起無限希望，因為罷免掉傅崐萁是很重要的事，很多客家鄉親應該跟她一樣，覺得傅崐萁就是「敗家子」，在做這樣敗壞地方，敗壞國家的事情，花蓮人罷免傅崐萁成功後，不必生活在恐懼害怕陰影之下，這是最重要的一點，可以從恐懼、害怕的生活中解脫出來，重新抬頭挺胸、光明磊落地過著日常，也是身為花蓮縣民最基本、最基本作為1個人的價值。

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來自屏東客庄，曾獲台灣歷史小說獎、美國Foreword雜誌獨立出版獎「歷史小說銅獎」的作家李旺台說，看到葉霸老師，不辭辛勞，完全無懼「傅氏王朝」惡勢力，更持之以恆每日站路口向鄉親鞠躬請託，此份堅定為花蓮的心，在台灣公民眼裡滿是感動與不捨。今天特別從屏東搭車過來，就是要當面向葉霸老師致敬，給老師溫暖，老師無私奉獻、為守護花蓮與台灣所展現的堅毅精神，就是客家的新義民精神。

出身高屏六堆的前客委會副主委鍾孔炤則說，傅崐萁不僅在國會出賣台灣，也毫無立委應有的監督品質，在地方不是掩蓋中央對於地方政府的支持與推動，就是把中央補助地方全部據為己功。中央從未忽視花蓮，光是客家相關事務，客委會近年就對花蓮投入超過新台幣3.6億元，涵蓋語言、文化、青年、建設、產業、銀髮照顧等多方面，傅家夫妻根本愧對花蓮客家鄉親。

台灣客家聯盟台北市會長陳尚麟也強調這場公民行動不只是花蓮人要站出來，台灣客家族群更要挺身而出，客家人幾百年來，始終抱有硬頸精神，有骨氣地捍衛家園、捍衛台灣。他呼籲花蓮鄉親勇敢站出來，要讓傅崐萁知道，花蓮不是他的家產，任何人背叛台灣、糟蹋花蓮，花蓮人及客家人不僅會記住，更會勇敢反抗！

「義民護台灣，客家大團結」下午來自各地客家鄉親齊聚花蓮。（記者王錦義攝）

「義民護台灣，客家大團結」下午來自各地客家鄉親齊聚花蓮。（記者王錦義攝）

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