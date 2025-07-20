反罷集會 徐巧芯：民進黨無法罷免白委 就狙擊藍委

民眾黨主席黃國昌今號召小草前往民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，並邀請面臨被罷免的5位藍委賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強及李彥秀出席。（記者王藝菘攝）

2025/07/20 19:05

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免726投票，民眾黨今號召小草前往民進黨中央黨部外舉行反罷免集會，並邀請面臨被罷免的5位藍委賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強及李彥秀出席。徐巧芯在宣講時感嘆，對民進黨來說，因為民眾黨立委都是不分區沒辦法罷免，所以把狙擊目標放到國民黨立委身上。

徐巧芯上台後高喊，大家都是堅強的小草，民眾黨前主席柯文哲也很堅強、黨主席黃國昌也很堅強，民眾黨立委幹部都很堅強，不是沒有用的8席，民進黨才是沒有用、只會翻桌的51席。

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「對民進黨很不幸地來說，民眾黨都是不分區立委、沒辦法罷免，所以就把狙擊目標放到國民黨立委身上，這樣合理嗎？」徐巧芯說，民進黨要把這一年來，藍白共同推動的「吹哨者保護法」、國軍待遇提升、國定假日5天、普發現金1萬元等通通收回去，大家不能讓這一年來藍白共同努力消失殆盡。

徐巧芯強調，大罷免是針對國民黨立委，大家其實可以冷眼旁觀，但大家沒有，她非常感謝大家，這份情義她永遠都不會忘記。

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