超徵稅額5000億？朱立倫轟「國庫有錢卻裝窮」 政院批：混淆視聽

行政院發言人李慧芝。（資料照）

2025/07/20 18:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨力推全民普發現金1萬元，以債留子孫方式反制大罷免，遭民進黨政府嚴正反對，國民黨主席朱立倫痛批國庫有錢卻「裝窮」。有關在野黨誤解中央政府財政累計歲計賸餘一事，行政院發言人李慧芝今（20）日表示，實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。

台中市長盧秀燕昨日到桃園市蘆竹區五福宮，為國民黨立委牛煦庭拜託鄉親支持反罷免，並指稱立法院通過普發1萬元法案，按理中央去年超徵稅額為5283億元，普發1萬元後還有2000多億元可以用，但是行政院長卓榮泰說超徵稅額只剩300多億元，卻沒說錢到哪裡去了，這些錢都是人民納稅的錢，那麼多錢到哪裡去了？

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台北市長蔣萬安19日聲援國民黨立委徐巧芯的一場座談會上表示，根本不用舉債，去年政府超收5286億元，政院卻謊稱「現在國庫只剩下300多億」沒錢發，「但事實並非如此，這是錯的，為什麼？因為在7月底，政府才決算，去年的5000多億超收就會入庫」。

另一方面，朱立倫今天上午在基隆出席「反惡罷」政策說明會受訪時聲稱，民進黨每天情勒民眾，不好好做事，「你看明明國庫有錢，還要裝窮，不發現金1萬塊」。

對此，李慧芝指出，相信地方首長應該都清楚決算書，所謂113年度實收超出預算數的5千多億元是包含中央及地方在內的全國數字，依法地方政府會分配到700多億元，另也還要撥補基金，中央政府實際上僅有3757億元。

李慧芝表示，在這3757億元當中，依據公共債務法第12條等相關規定，必需要優先償債1900多億元，因此113年度歲計賸餘預估只會有1641億元，目前已經計入中央累計歲計賸餘4436億元之中，而政院版本強化安全韌性特別條例就預計使用其中的4100億元。

李慧芝強調，地方首長都擁有多年執政經驗，應該對於公共債務法等相關規定並不陌生，也都理解並沒有所謂的「超收」，而且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。

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