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    陳佩琪喊「726放柯文哲出來投票」 網傻眼砲轟：瘋到無可救藥！

    陳佩琪20日出席民眾黨反罷造勢。（記者王藝菘攝）

    陳佩琪20日出席民眾黨反罷造勢。（記者王藝菘攝）

    2025/07/20 20:25

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案將於本週六（26日）舉行投票，前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天（20日）竟脫口稱，她將爭取讓柯文哲7月26日當天從土城看守所出來投下不同意罷免票，讓大批網友直呼傻眼。

    民眾黨今天號召小草集結民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，陳佩琪宣講時批評稱，大罷免是執政黨拒絕被監督，因為與在野黨決策不合就要使用罷免手段，這就是綠共、專制獨裁。陳佩琪還說，她要請律師去幫忙申請先生的投票權，讓柯文哲再726當天能夠出來和她一起去投下不同意罷免票。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」今傍晚分享陳佩琪的言論，搖頭表示「整個黨真的是瘋到無可救藥……法官當然不可能准許這麼荒謬的事，到時候民眾黨大概又會炒作羈押犯沒有人權，真是夠了，到底要瘋多久？」。

    其他網友則紛紛表示，「土城看守所你家開的嗎？真是無言」、「人不要臉天下無敵」、「先呼籲橘子726回來投票阿」、「真的是邪教」、「妳的老公沒那麼偉大！」、「那跟他關一起的要不要也出來？憑什麼只放阿北？」、「那全國所有犯人都出來投票好了」、「他們民眾黨想要怎樣就是怎樣，要不然就是司法打壓」、「有時候無言到極點真的是會笑出來」、「我看哪個律師會理你」。

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