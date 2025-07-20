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    80歲阿伯也怒了！自製吸睛道具現身台中大遊行 「傅崐萁非罷不可」

    溫姓阿伯以特殊造型參與大遊行，格外吸睛。（記者許國楨攝）

    溫姓阿伯以特殊造型參與大遊行，格外吸睛。（記者許國楨攝）

    2025/07/20 18:59

    〔記者許國楨／台中報導〕「年紀不是藉口，行動才有力量！」在今日（20日）「大台中我同意」罷免遊行中，一位身穿紅色花襯衫、頭戴塑膠籃自製帽子的80歲溫姓阿伯，成為街頭最吸睛的焦點，他以小丑造型現身，鼻頭塗紅、口叼煙斗，帽上還裝飾多個碟子，上面寫著「大罷免傅崐萁」「非罷不可」等標語，表達他對罷免行動的堅定支持。

    這場罷免造勢活動由台中罷免團體與公民團體發起，今天下午從西區市民廣場出發至元保宮，沿途湧入大量群眾聲援，宛如一場公民運動嘉年華，該名溫姓溫阿伯則以獨特造型與手製標語展現行動力，也吸引許多路人爭相拍照。

    溫姓阿伯說，他與花蓮知名的罷免行動推手「葉霸」老師葉春蓮同齡，深受對方鼓舞，因此決定站出來，他認為傅崐萁長期違紀亂政，甚至凍結重要預算，這樣的行為已背離民意，因此「非罷不可」。他強調，「我雖然80歲，但只要還能走，就要挺身發聲！」

    他更提到，這次不僅是罷傅，更是對所有親中、亂政的立委總清算。他的拐杖也是亮點之一，以彎曲原木製成，象徵民意堅韌不屈，他語重心長地說：「不要再讓這些人騙下去了，我是走過威權年代的人，知道自由民主多得來不易。」

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