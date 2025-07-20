為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批藍白在國會弄權弄錢弄人 罷團：罷免親共禍台立委！

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，民眾們帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，民眾們帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/20 18:49

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市多個罷團今天在文山區景華公園舉辦「台北同意罷」大安文山場，接力上台宣講，並說七二六是台北大罷免的期末考，這一年來藍白在國會「弄權、弄錢、弄人」，大罷免是台灣人再一次用選票告訴全世界，「我們是驕傲的、善良、正直、勇敢的台灣人！我們不是中國的一部分，也和中共沒有關係！」

    港湖除銹表示，現在是台灣最黑暗的時刻，但越黑暗的地方，光就越亮，志工們努力在一階、二階發光發亮，三階要靠選民支持一起發光。藍白立委在國會毀憲亂政、其支持者在市場及街道辱罵攻擊，但志工並未退卻，現場支持者也高喊「三階不要退卻！七二六出門同意罷免就對了！」

    港湖罷秀指出，國民黨五席立委現在都在追垃圾車、站路口裝可憐，但對一年多來的種種惡劣修法隻字不提，台北市民不需要傅崑萁的投票部隊，民主這條路是一棒接一棒，絕對不能在這一代掉棒，號召一人拉三票，讓李彥秀回美享受加州陽光，也讓台北市重新看到希望的曙光。

    剷除黑芯說，七二六是台北大罷免的期末考，這一年來藍白在國會「弄權、弄錢、弄人」，提出國會擴權、癱瘓憲法法庭、削弱罷免權、弱化台灣主權；凍刪中央預算、拒絕撥補台電一千億元；中配六改四、離島建設條例，加速中國人來台，「罷免違憲擴權、親共禍台的立委，一席都不能少！」

    山除薇害提到，國會有些人在裝蒜、裝睡，假裝以為可以瞞天過海，披著中華民國立委的頭銜，卻替中華人民共和國服務，很不可取，大罷免是台灣人再一次用選票告訴全世界，「我們是驕傲的、善良、正直、勇敢的台灣人，我們不是中國的一部分，也和中共沒有關係！」

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，各個罷團到場宣講。（記者叢昌瑾攝）

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，各個罷團到場宣講。（記者叢昌瑾攝）

    罷免活動人山人海。（記者董冠怡攝）

    罷免活動人山人海。（記者董冠怡攝）

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，民眾們帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動！20日在台北景華公園舉行，民眾們帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播