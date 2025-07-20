為丁學忠車掃催票 韓國瑜批「大罷免是政治抹殺」

立委張嘉郡（左起）、立法院長韓國瑜、立委丁學忠下午車掃。（記者李文德攝）

2025/07/20 18:49

〔記者李文德／雲林報導〕把握投票前黃金週日，在罷免之列的國民黨雲林海線立委丁學忠，展開掃街催票行動。今（20）日傍晚邀請立法院長韓國瑜到六房媽土庫紅壇參拜，為不同意罷免祈福。韓強調，這次大罷免31席藍委要遭罷，這不是民主而是政治抹殺。

韓國瑜今天下午開始與立委丁學忠、張嘉郡兩人，一同從土庫馬光厝夜市廣場出發車掃，往土庫鎮鬧區邁進，沿途經過土庫順天宮參拜，大約5點30分左右抵達終點站六房媽土庫股紅壇。

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韓國瑜說，丁學忠整整一年半努力付出有目共睹，這麼認真的立法委員，卻面對一個完全違反民主的大罷免，31席立委，被不分青紅皂白，全部都要被抹煞、全部都要被罷免掉，這個不叫台灣民主，這個叫做「政治抹殺」。

韓國瑜說，呼籲善良雲林鄉親，大家都看得很清楚，丁學忠為雲林的努力、為雲林的建設，特別是他來農業大縣，他跟張嘉郡，一起為農民的收購、為風災救助以及所有農業政策，這一年半來，可說是不遺餘力，希望鄉親7月26日出門投下不同意罷免，讓丁學忠繼續留在立法院為雲林縣、為中華民國打拚。

韓國瑜（左三）批大罷免是政治抹殺。（記者李文德攝）

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