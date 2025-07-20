罷團汐止派對「無廖合作社」大玩諧音梗 模擬投票罷免廖先翔

罷免國民黨立委廖先翔的公民團體「齊心斷翔」今（20日）下午在汐止水返腳公園舉辦「無廖合作社─鹽酥雞派對」，表達對廖聲稱「買不到鹹酥雞」而刪除地方社宅經費等荒謬行徑的不滿。（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 18:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入倒數，罷免國民黨立委廖先翔的公民團體「齊心斷翔」今（20日）下午在汐止水返腳公園舉辦「無廖合作社─鹽酥雞派對」，邀請民進黨發言人吳崢、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等人助講，現場有不少親子參與，更高喊「齊心斷翔、罷免廖先翔，大罷免、大成功」，氣氛熱烈。

活動不僅設有發放「蝦味先」和鹹酥雞的攤車，以此表達對廖先翔因「白蝦事件」大砍外交部預算、及聲稱「買不到鹹酥雞」而刪除地方社宅經費等荒謬行徑的不滿，舞台旁更設置大型投票「圈選工具」互動遊戲，邀請民眾模擬投票，還有「蝦爆」、「還鹹」等手舉牌標語，活動大玩諧音梗，氣氛相當熱鬧。

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「齊心斷翔」領銜人陳正敬指出，近期在地方走訪時，明顯感受到基層反應越來越熱絡，常有民眾主動揮手、比讚打氣，甚至送上飲料慰勞志工，讓他們備感溫暖。隨著投票日逼近，也觀察到部分地區出現較暴力的對立情況，他強調，希望藍委能呼籲支持者理性克制，勿對志工動粗，因為這是一場理性、和平的民主行動。

蘇巧慧表示，要特別感謝這段時間以來，每位新北市議員的努力，在罷團站出來之後，議員不分「罷區」與「非罷區」都積極支援公民團體，每天與罷團站路口、掃市場，為台灣的民主奮鬥打拚。

蘇巧慧說，去年5月藍白立委用暴力的手段，強推違憲的國會擴權法案，激怒台灣的民主世代，超過10萬人站上立法院周遭道路，要求藍白縮手、退回法案，「當時的藍委，對公民的憤怒不屑一顧、嗤之以鼻。」直到現在，藍委依然故我，不斷嘲諷罷團為「邊緣人」、「垃圾」、「智障」，不懂得反思自省、傾聽民意的立委，沒有資格繼續擔任代表人民的民意代表。

活動舞台旁設置大型投票「圈選工具」互動遊戲，邀請民眾模擬投票。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧也出席活動，她特別感謝每位新北市議員的努力，在罷團站出來之後，積極支援，每天站路口、掃市場，為台灣的民主奮鬥打拚。（記者羅國嘉攝）

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