蔣萬安、許淑華同台催票力挺呂玉玲 呼籲726出來投票不同意罷免

台北市長蔣萬安（右4）、南投縣長許淑華（右2）為桃五選區立委呂玉玲（右3）站台力挺。（呂玉玲服務處提供）

2025/07/20 18:32

〔記者李容萍／桃園報導〕26日罷免投票日將至，國民黨桃園市第五選區立委呂玉玲今（20）日下午在平鎮區舉辦婦女後援會造勢活動，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華到場站台助講，兩人抨擊民進黨執政沒在拚經濟，都在搞大罷免，呼籲鄉親7月26日用手中「不同意罷免」的選票告訴民進黨，台灣的民主不是民進黨作主、是由人民作主。

許淑華表示，自己和呂玉玲是好姐妹，過去一同在立院並肩作戰，每回選舉基於與呂玉玲共事的情誼，一定要來幫忙助講，而每一次來到桃園都看到許多鄉親站出來，這代表呂玉玲在立法院和地方的表現深受肯定，她稱讚呂玉玲是最能幫地方爭取的好立委。

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話鋒一轉，許淑華痛批民進黨都沒有在拚經濟，都在搞大罷免，她舉例日前三讀通過的刑法部分條文修正草案，對於虐待7歲以下兒童最高可處死刑的規定，民進黨竟全數委員都投反對，若是這一次大罷免讓民進黨得逞，就可能透過改變立法院席次來翻案，所以這一次的罷免投票除了要守護呂玉玲，國民黨立委一席都不能少。

蔣萬安表示，呂玉玲在地方的付出相信鄉親都很清楚，過去兩人就曾共同幫軍人爭取福利，近期立法院也三讀「國軍退除役官兵輔導條例」部分條文修正草案，恢復上校以上退伍軍官子女的教育補助費，從這個過程中就知道，只要是為國家好，對鄉親好的事，呂玉玲就會全力以赴。

蔣萬安誇讚呂玉玲在地方的服務案件在立委當中可以說是數一數二，這麼好的立委要被罷免完全沒有道理，痛斥民進黨罷免的理由荒謬，呼籲鄉親守護立法院監督制衡的力量。

台北市長蔣萬安（左3）、南投縣長許淑華（右3）為桃五選區立委呂玉玲（右4）站台力挺，籲民眾726出來投票不同意罷免。（呂玉玲服務處提供）

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