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    藍營女力聲援高虹安 盧秀燕批柯建銘把新竹當囊中物

    台中市長盧秀燕（右）、南投縣長許淑華（左）今陪同新竹市長高虹安（中）衝刺反罷免。（記者蔡彰盛攝）

    台中市長盧秀燕（右）、南投縣長許淑華（左）今陪同新竹市長高虹安（中）衝刺反罷免。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/20 18:12

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安面臨罷免之際，藍營女力集結聲援，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今聯袂陪同掃街衝刺反罷免。盧秀燕批評民進黨立院總召柯建銘一直把新竹當作他的「囊中物」，因此高虹安當選市長、鄭正鈐當選立委，柯一定芒刺在背，才會全力發動雙罷。

    盧秀燕表示，藍白合作這幾年來雙方合作非常緊密，「白色的兄弟姐妹有難，一定要伸出援手！」她抨擊柯建銘長期以來都把新竹當作他的地盤，甚至前任市長林智堅也是他的徒弟。因此柯一直把新竹當作他的「囊中物」，所以這次高虹安能夠當選市長，鄭正鈐能夠當選立法委員，他一定芒刺在背，這次的罷免案實在是太過勉強，沒有正當性。

    盧秀燕說今天前來，除了基於藍白合作的關係，同時執政黨對於不是他們的同黨人士，只要不聽話就是「雜質」，會不斷地追殺、修理，因此她就算風雨也要來新竹支持高虹安和鄭正鈐。

    許淑華說，到竹市時看到一個罕見的現象「市長與立委同時面臨罷免」，這在全球民主社會幾乎未曾見過。其原因一是民進黨長期將新竹視為自己的地盤，二是不願讓高市長施政有好表現，更藉罷免國民黨立委清除異己，這樣的執政心態非常要不得。

    許淑華指出，高虹安過去2年多來的施政已見成效，如此優秀的市長，更需要立法院的有力支持，鄭正鈐與高虹安攜手，能在地方發揮更大力量。

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