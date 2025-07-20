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    巷戰訛語擾亂投票意向 竹市議員楊玲宜呼籲市民726踴躍投票

    新竹雙罷進入倒數緊繃階段，坊間訛語也不斷，新竹市議員楊玲宜接獲多個陳情，號召市民726要出門投同意票，讓新竹重開機。（取自楊玲宜臉書）

    新竹雙罷進入倒數緊繃階段，坊間訛語也不斷，新竹市議員楊玲宜接獲多個陳情，號召市民726要出門投同意票，讓新竹重開機。（取自楊玲宜臉書）

    2025/07/20 18:02

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票下週六（26日）舉行，且進入倒數階段，近期市區街坊也出現訛語及網路謠言，新竹市議員楊玲宜今天（20日）收到民眾陳情提到，這幾天收到市府的投票通知書中竟夾著鄭正鈐的反罷免口罩，更有民眾收到訛語稱若是同意罷免不需用去投票等。對這些巷戰訛語，楊玲宜痛批市府及部分里長恐涉行政不中立，她將持續蒐集相關證據，也提醒市民近期要留意是否有收到罷免投票通知書，若無應趕緊向里長或區公所反映，且726一定要出門投票。

    楊玲宜說，新竹雙罷已進入最後倒數階段，近期藍白反罷免的力道越來越大，過去除利用市府資源，違反行政中立夾反罷免文宣外，今天也接到民眾陳情稱收到的罷免投票通知書中，夾著鄭正鈐的反罷免口罩及文宣，因為很生氣，第一時間就丟在垃圾桶內，後來發現不對勁，才把丟在垃圾桶的反罷文宣和口罩拍照留存。

    此外，也有民眾在坊間聽到訛語，稱里長對有簽過罷免連署的民眾表達若同意罷免不需要去投票等，楊玲宜稱這些巷戰訛語不僅是奧步，更是擾亂市民的投票意向，提醒民眾下週六（26日）一定要出門走進投開票所投下同意罷免票，且2票都同意，讓新竹重開機。她也會持續蒐集有關違反選罷法的檢舉情形，若市民發現有不合理及違法情形，也可提出檢舉。

    新竹雙罷進入倒數緊繃階段，坊間訛語也不斷，新竹市議員楊玲宜接獲多個陳情，號召市民726要出門投同意票，讓新竹重開機。（讀者提供）

    新竹雙罷進入倒數緊繃階段，坊間訛語也不斷，新竹市議員楊玲宜接獲多個陳情，號召市民726要出門投同意票，讓新竹重開機。（讀者提供）

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