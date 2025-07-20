罷免說明會罷團批羅廷瑋耍官威、暴力問政 羅否認稱是見義勇為

台中第六選區羅廷瑋罷免案公辦電視罷免說明會，罷團領銜人林熲珉質疑羅廷瑋耍官威、暴力問政。（記者陳建志攝）

2025/07/20 18:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中第六選區羅廷瑋罷免案公辦電視罷免說明會今天下午登場，罷免領銜人林熲珉質疑羅廷瑋耍官威、言語霸凌女性民代，曾發文承諾進立院「不打架」，卻穿戴護具、出拳鎖喉，形同暴力問政；羅廷瑋則否認耍官威，強調是在監督政府，並稱自己沒有暴力，反批民進黨立委鍾佳濱對藍營陳菁徽委員衝撞，自己只是見義勇為。

罷團領銜人林熲珉表示，羅廷瑋曾因助理就醫不滿，發函把健保署長、國健署長與台大醫院副院長叫到辦公室，遭醫界痛批為「政客嘴臉、假關心真耍官威」。此外，他長期以性別歧視言語霸凌女性民代，甚至對身心受創的女性議員造成二度傷害，卻仍高喊自己是「愛家的三寶爸」，形象虛偽。

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針對羅廷瑋個人誠信問題，林熲珉指出，羅廷瑋曾發文公開承諾「不打架」，卻在立法院穿戴護具、出拳鎖喉，形同暴力問政，事後更刪除舊文背棄承諾。面對罷免，則大打悲情牌，宣稱罷免會讓一家七口生活困難，實際上名下擁有3間房產還出租，並有多張儲蓄性保單，還在選區鋪天蓋地掛看板，「一邊收租，一邊裝可憐」，毫無誠信。

羅廷瑋則否認耍官威，強調真相是政府花錢宣傳，但政策上路半年卻沒有執行，自己是因此進行監督，反批真正耍官威是民進黨，不要再兩套標準，並稱自己沒有對不起市民，惡罷背後是讓執政者免於受監督，打擊異己，把不支持民進黨都當成雜質。

羅廷瑋並稱自己在立院沒有暴力，反批民進黨立委鍾佳濱對藍營陳菁徽委員衝撞，自己只是見義勇為，呼籲大家7月26日一定要出來，為國家、台中而戰，對傲慢、雙標民進黨投下不同意。

台中第六選區羅廷瑋罷免案公辦電視罷免說明會，羅廷瑋認耍官威、暴力，強調是在監督政府。（記者陳建志攝）

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