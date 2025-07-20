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    「大台中我同意」齊走街頭 罷免倒數掀民主狂潮

    遊行人潮擠爆街頭。（記者許國楨攝）

    遊行人潮擠爆街頭。（記者許國楨攝）

    2025/07/20 17:59

    〔記者許國楨／台中報導〕大罷免行動如火如荼，距離7月26日投票日僅剩6天，台中街頭今（20）日下午湧現罕見人潮，由台中罷團聯合主辦的「大台中我同意」遊行，自下午3點於西區市民廣場集結，4點正式啟動，民眾沿街高舉標語、手持布條，從館前路一路走至元保宮，聲勢浩大、氣氛熱烈，彷彿一場充滿訴求力量的公民嘉年華。

    除了台中罷團之外，還有各台中NGO、倡議團體、公民團體與政黨響應，民眾熱烈參與，遊行隊伍有毛小孩隊、環保隊、醫療隊、親子隊...等等百花齊放，百工百業齊上街，展現公民運動的力量，沿途有人打著手製布條，有人身穿創意裝扮，還有小朋友拉著氣球手牽手走在街頭，氣氛輕鬆又充滿訴求。

    罷團代表除了26日要投票的第四、第五和第六選區，第二、三、八選區的罷團人員也到場，各罷團代表依選區發言，說明罷免的必要性，中四選區代表醫師杜承哲表示，一年多前他們也在同地點發起活動，當時乏人問津，如今成千上萬公民齊聚，是民意的展現，他更穿上象徵專業的白袍，號召更多醫界、環保團體與正藍軍站出來參與。

    網紅「閩南狼」陳柏源也現身力挺，他批評國民黨辜負民意，「原本我是要救國民黨的，結果是國民黨醒不過來！」他強調，今日上街的民眾全是自發行動，國民黨應深刻反省，遊行最後抵達終點站元保宮，元保宮現場則有民主市集與傍晚6點開始的音樂會，預料將掀起選前罷免熱潮的最高潮。

    罷團及公民團體在市民廣場集結。（記者許國楨攝）

    罷團及公民團體在市民廣場集結。（記者許國楨攝）

    民眾創意裝扮上街。（記者許國楨攝）

    民眾創意裝扮上街。（記者許國楨攝）

    遊行人潮如人肉貪食蛇。（記者許國楨攝）

    遊行人潮如人肉貪食蛇。（記者許國楨攝）

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