罷免投票倒數6天 「雙萬」蔣萬安桃園掃街助陣萬美玲

台北市長蔣萬安20日陪同立委萬美玲到同安市場徒步掃街。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/20 17:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罷免投票進入最後關鍵6天，台北市長蔣萬安今（20）日下午陪同立委萬美玲到桃園市桃園區同安市場徒步掃街，並在藝文廣場舉行街頭宣講，「雙萬」合體高人氣，不少民眾及攤商紛紛要求合照。

蔣萬安表示，去年也曾來到同安市場陪同萬美玲掃街，沒想到今年又來，不是選舉而是因為罷免，他與萬美玲曾是立院同事，根據他的觀察，萬美玲是1位認真、專業的立委，尤其是在教育方面，去年才用選票選出來的立委，現在卻要被發動罷免，他真的是想不通、也毫無道理。

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蔣萬安痛批，這場罷免根本不是針對問政表現，是民進黨發動的「全台無差別罷免行動」，包括桃園6區、台北、新北、台中皆是，根本是對民主制度的濫用，呼籲民眾26日用不同意罷免票，告訴賴清德總統「我們不同意，不辦正事、只搞政治」，更要守住萬美玲這樣的優質立委。

萬美玲說，「蔣萬安選舉時來、罷免時又來，真的非常感動。」距離投票只剩不到6天，藉由蔣萬安的人氣懇請桃園鄉親全力動員催票、拉票，「拜託大家一定要出來投票，讓我們再贏一次，用行動守護桃園的建設與進步」。

桃園市議員林政賢、詹江村、里長楊順益、游淑峯、李珮瑜、景福宮主委簡征潭等人都到場陪同掃街。

台北市長蔣萬安20日陪同立委萬美玲到同安市場徒步掃街，強調去年選出來的立委，現在卻要被罷免，他真的是想不通。（記者鄭淑婷攝）

立委萬美玲表示，拜託大家一定要出來投票，讓我們再贏一次，用行動守護桃園的建設與進步。（記者鄭淑婷攝）

台北市長蔣萬安20日陪同立委萬美玲徒步掃街，並在藝文廣場舉行街頭宣講。（記者鄭淑婷攝）

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