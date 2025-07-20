小草「民主起義」 館長綠中央黨部喊：2028土城看守所通通民進黨

民眾黨今日號召小草前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，邀請網紅館長宣講。（記者王藝菘攝）

2025/07/20 18:12

〔記者林哲遠／台北報導〕726首波大罷免進入倒數，民眾黨今日號召小草前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動。網紅館長宣講時高喊，2028總統選舉後，柯文哲受到什麼樣的對待，民進黨的人就要受到什麼樣的對待，要看到土城看守所裡，通通都是民進黨的，並帶領現場高喊「大罷免、大烙賽」。

「我發現氣氛太凝重！」館長上台後高喊，在這個特別的日子裡，特別的愛，他想獻給特別的你。在11個月前，柯文哲出事時，新聞媒體、側翼、名嘴都說民眾黨要泡沫化、柯文哲要被關到死，幾個月前大家也站在這裡要求釋放柯文哲，為什麼今天民眾黨還在，還能對抗有錢的民進黨，因為各位的愛。

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館長說，他們不是英雄，只是幫人民講出他們想聽的話，大家才是英雄。接下來這一仗，他們不能輸、沒有籌碼輸，只能贏。2026準備要市長選舉、2028年再一次要選舉，希望把這一仗打好，到2028年，柯文哲受到什麼樣的對待，民進黨的人就要受到什麼樣的對待。

「我要看到，土城看守所裡，通通都是民進黨的！」館長怒喊，今天大家支持的，不僅僅是柯文哲，是他的理念、清廉、不講官話、實事求是、科學、理性、務實。民進黨看好，最近幾場立法院自稱來到5萬人了，但他在這邊正式跟媒體講，2300萬人都在現場了。

館長怒斥，今天來到了民進黨下面，台灣的民主被玩得如此下賤、齷齪，司法狗、大法官就是小弟 ，人民要便宜的電、穩定的民生，這次要讓民進黨輸，大罷免、大烙賽。

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