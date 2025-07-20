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    號召726投同意罷免 曹興誠：別再讓國民黨胡作非為傷害台灣

    聯電創辦人曹興誠說，這次大罷免是善良和邪惡的對決。（記者叢昌瑾攝）

    聯電創辦人曹興誠說，這次大罷免是善良和邪惡的對決。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/20 18:22

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市罷免陣營今天在文山區景華公園舉辦「台北同意罷」大安文山場，現場人數多到讓受邀講者直呼「罷免很有信心！」聯電創辦人曹興誠以「志工三號」自稱表示，這是一場攸關維護善良、理性、正義與互信的罷免行動，號召民眾726一起讓「大罷免大成功」，別再讓國民黨胡作非為傷害台灣。

    曹興誠指出，自己是追隨人民的志工三號，這次大罷免是善良和邪惡的對決，藍委們跟中共在一起變得邪惡，國民黨法案一提出，未經正常程序充分討論就直送三審表決，民進黨不同意的話，國民黨就用打的，立法過程粗暴、獨裁、野蠻、暴力，程序不正義，非常危險。

    曹興誠認為，國民黨最大的問題，就是正在試圖配合中共摧毀台灣的社會秩序、公平正義、善良理性的基礎，藍營及其支持者還辱罵罷團甚至動手，像是陰溝裡的老鼠、邊緣人、福壽螺等字眼，這次如果不罷掉，社會將越來越邪惡、混亂。

    他呼籲，選民不要聽信這場罷免行動是藍綠對立、國民黨要留在立法院制衡民進黨等說法，都是假的，對方唯一目的是破壞穩定、和平及善良，因此726投票非常關鍵，喊話大家出門投下「同意罷免」，下架一步一步摧毀台灣良善品質的不適任民代。

    民眾帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    民眾帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（記者叢昌瑾攝）

    「台北同意罷」大安文山場在景華公園，人數多到讓受邀講者直呼「罷免很有信心！」（記者叢昌瑾攝）

    「台北同意罷」大安文山場在景華公園，人數多到讓受邀講者直呼「罷免很有信心！」（記者叢昌瑾攝）

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