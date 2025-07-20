要律師幫柯文哲申請投票權 陳佩琪盼7/26夫妻倆一起投反罷免

民眾黨主席黃國昌發起「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動。陳佩琪（圖中）助講。（記者王藝菘攝）

2025/07/20 17:36

〔記者林哲遠／台北報導〕726首波大罷免進入倒數，民眾黨今日號召小草前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪在宣講時透露，她已收到反罷免的投票通知，會請律師幫柯文哲申請投票權，希望26日當天與柯文哲一下去投下反罷免。

陳佩琪表示，這九個月以來小草的加油聲是柯文哲支持下去的一個最大的力量，她今天是第一次站在公開的場合來反對大罷免。她自稱只是一個普通的台灣社會公民，在野黨從立法院去監督執政黨是天經地義的事情，不是在野黨決策跟執政黨不合，就要用罷免的手段把人家罷免掉，這就是綠共、專制獨裁。

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陳佩琪也說，希望大家在回去之後，能夠幫民眾黨多多宣傳在7月26日走出來，投下反對罷免的選票，她在前天收到了反罷免的選票，自己會去投。

「我也期待，我的先生柯文哲會跟我一起去投下反罷免！」陳佩琪強調，她會請律師去幫柯文哲申請柯文哲的投票權，希望大家在7月26號一起去投下反罷免的一票。

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