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    羅廷瑋罷免說明會自稱中華民國派 領銜人批傅隨「親中舔共」

    台中第六選區罷免案公辦電視說明會，藍委羅廷瑋自稱是「中華民國派」，堅決守護中華民國。（記者陳建志攝）

    台中第六選區罷免案公辦電視說明會，藍委羅廷瑋自稱是「中華民國派」，堅決守護中華民國。（記者陳建志攝）

    2025/07/20 17:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第六選區羅廷瑋罷免案公辦電視說明會今天下午登場，罷免領銜人「呱呱」林熲珉近日因身體不適掛急診，為了不放棄這個向大家說明的機會，仍吃止痛藥抱病上場。說明會中羅廷瑋細數政績，並稱自己是中華民國派；林熲珉則批他配合傅崐萁亂政，連署讓中國醫護進台灣，實則是在「親中舔共」。

    罷免案公辦電視說明會中，羅廷瑋趁機宣傳自己當立委的政績，包括通過普發1萬元，2028無煤中火則是對鄉親的承諾、強調錯誤的能源政策不應該由民眾承受，且爭取5.1億在水環境、教育等領域，財政收支劃分法修法替台中增加262億預算，在立院百分百的出席，國會評鑑更是獲獎無數，並得到最佳新人獎，但民進黨卻造謠這是內定。

    羅廷瑋並說，自己是中華民國派、勇敢的台灣人，堅決守護中華民國，反批民進黨家人賺紅錢、沒有當兵，自己則有服兵役，當立委還搭軍機到太平島，並提升軍人待遇，強調幫國軍增加薪資，才是真正的抗中保台，堅決支持抗共保台，絕不能接受共產主義，反批民進黨雙標的抗中保台。

    林熲珉則批，羅廷瑋一再自稱是「中華民國派」，但他的所作所為，卻是一路配合傅崐萁亂政、連署讓中國醫護進台灣、矮化台灣主權，根本是在「親中舔共」，完全背離國家立場。

    林指出，如今面對市民罷免，羅不檢討自己的問政表現，反而一再推託是政黨鬥爭；其實這次站出來的，不只是不分黨派的市民，許多甚至是深藍支持者，也看不下去羅廷瑋在國民黨內的亂象與敗壞形象。他認為「台中不該養戲精，國會不能留騙子」，呼籲選區民眾7月26日勇敢站出來投下「同意罷免」。

    「敲羅行動」罷團領銜人林熲珉，在說明會中批評羅廷瑋配合傅崐萁「親中舔共」。（記者陳建志攝）

    「敲羅行動」罷團領銜人林熲珉，在說明會中批評羅廷瑋配合傅崐萁「親中舔共」。（記者陳建志攝）

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