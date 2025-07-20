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    赴民進黨中央踢館》林國成飆罵賴清德「幹X娘」 遭黃珊珊批氣質差

    民眾黨立委林國成（右）在台上多次以三字經痛罵總統賴清德。（記者王藝菘攝）

    民眾黨立委林國成（右）在台上多次以三字經痛罵總統賴清德。（記者王藝菘攝）

    2025/07/20 16:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今號召小草在民進黨中央黨部外舉行反罷免活動。民眾黨立委林國成在台上多次以幹XX、殺小，等三字經痛罵總統賴清德，不把涉貪遭羈押禁見的民眾黨前主席柯文哲放出來，但隨即遭黨內立委黃珊珊批評氣質差。

    林國成表示，民進黨執政、賴清德掌權，大家已經忍耐一年多了，「我要跟賴清德說，我要幹你娘，忍到無法再忍了！」賴掌握司法、檢調、媒體，民眾黨前主席柯文哲被收押迄今，所以他要在罵一次賴清德幹X娘。

    「不是說民眾黨沒水準，但民進黨和賴清德讓人全身都是火氣！」林國成痛批，沒證據又不把柯文哲放出來，不知道賴清德是在做「殺小」總統；此外，日前颱風天來臨，賴清德去台南救災時稱，國家是捍衛國家，所以不能來災區幫忙，但賴老家卻能有人掃地，真的是幹XX（髒話）。

    值得關注的是，林國成在宣講過程多次飆罵幹XX等三字經，民眾黨立委黃珊珊則在背後露出尷尬的笑容。輪到黃珊珊宣講時，她也直言，各位大家午安，剛剛林國成氣質比較差，她氣質比較好一點。

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