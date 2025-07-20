女幕僚著軍服不符規定？ 軍方人士：評論不應保守封建

總統賴清德日前視導漢光演習，全體官員與幕僚著軍服陪同。（資料照，總統府提供）

2025/07/20 16:48

〔記者陳昀／台北報導〕漢光41號演習於近日落幕，有媒體質疑總統辦公室主任與總統府發言人陪總統出席演訓行程時著軍服不符慣例、「違法」、「恐造成政府決策體制紊亂」。軍方人士表示，總統幕僚團隊陪同出席演訓行程，著軍服是配合國軍要求、為軍方慣例，爆料與相關批評充滿惡意，為進行政治攻防抹煞漢光演習的成果與國軍努力，令人難以苟同。

軍方人士指出，第一，陪同三軍統帥出席的幕僚團隊成員皆會著軍服。在演訓現場，包括視導長官以及陪同幕僚在內，都是演訓的一部分，同著軍服象徵、凸顯團結的一致與整體性，這樣的規劃是作業慣例，如蔡前總統任內的文職幕僚亦是如此。

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該人士說，事實上，依照「陸海空軍服制條例」第7條規定，退伍除役軍人經國防部邀請參加慶典、後備軍人依法晉任授階，或其他經國防部核准者，得穿著本條例所定之制服，根據法規也未有違規、違法問題。相關批評未經查證與核實，根本上其實也在質疑國軍的專業素養與內部規定，打擊國軍士氣。

第二，軍方人士表示，今年漢光演習10天9夜為歷年最久，並結合城鎮韌性演習，以國家團結為主軸，備受國際社會關注，台灣社會各界對於演習也多抱持正面肯定態度。爆料者與有心人士藉由錯假訊息帶風向，分散國人對國軍辛苦與演訓成果的注意力，以對特定人士的攻擊試圖形塑政府不專業形象，寧可抹煞第一線國軍努力，只為攻擊執政團隊。

該人士說，事實上，從日前風災，國軍是否投入救災等相關議題上就有一系列操作，都是拿國軍作為政治攻防工具，意圖破壞國家團結，抹煞漢光演習成果，無視辛苦投入演訓與救災的國軍弟兄姊妹，相關操作令人難以苟同。

第三，軍方人士進一步提到，從爆料者對特定人士發起的攻擊，不難發現，全團著軍服，但被攻擊的皆為女性幕僚，保家衛國不分男女、能力更無關性別，明明是凸顯團結一致性與強化實戰化訓練氛圍的作業慣例，不同性別幕僚卻被以不同標準檢視甚至是成為攻擊標的，無益整體社會的性別平權落實。

他說、執政團隊受檢視是必然，惟評論時政仍應立基在事實之上，也應拋棄保守封建的落後思維，否則只是貽笑大方而已。

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