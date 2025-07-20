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    怒斥北檢是「狗檢」 丁特：我嘴民進黨被關怎麼辦？

    網紅「丁特」透過自錄影片支持民眾黨反罷免活動，並聲稱台灣恐走向法西斯主義假民主，擔憂自己在網路上嘴民進黨會被關，更怒斥北檢檢察官是「狗檢」。（圖由民眾黨提供）

    網紅「丁特」透過自錄影片支持民眾黨反罷免活動，並聲稱台灣恐走向法西斯主義假民主，擔憂自己在網路上嘴民進黨會被關，更怒斥北檢檢察官是「狗檢」。（圖由民眾黨提供）

    2025/07/20 16:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕726首波大罷免進入倒數，為力挺面臨罷免的國民黨立委，民眾黨今日號召小草前往民進黨中央黨部外舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動。網紅「丁特」透過自錄影片支持活動，並聲稱台灣恐走向法西斯主義假民主，擔憂自己在網路上嘴民進黨會被關，更怒斥北檢檢察官是「狗檢」。

    丁特指出，如果在民主國家，執政黨帶頭作亂去罷免在野黨的人，那不就是帶頭去消滅那些監督政府的力量嗎？那也是一種反民主。民進黨團總召柯建銘稱，罷免後要用「刑法」100條伺候在野黨立委，當年國民黨威權時代白色恐怖，就是用該法給人置罪，不知道柯建銘是不是喝多了？

    「我們常常講現在是綠色恐怖，不是說說而已！」丁特認為，台灣獨裁是一個假議題，因為台灣已經走上民主不歸路了，是不可能回頭的，但台灣有可能走向法西斯主義假民主，獨裁是控制言論，法西斯主義則是控制輿論，鼓吹所有人支持執政黨、動用所有資源去攻擊在野黨。

    丁特自稱，他從2016年直播迄今一路嘴共產黨到現在，這2年卻被人嘴是中共同路人，他看到有人在網路上改圖去嗆北檢檢察官（涉嫌合檢方照片嗆「命債，命還」恐嚇文字），卻被關起來，怎麼知道下一個會不會輪到你？

    「哪天我在網路上嘴民進黨，嘴一嘴我被關怎麼辦？」丁特說，這真的很誇張，反共反到自己變共產黨、綠共，青鳥在青島東路上直接給黃國昌設靈堂，那些人怎麼沒被抓去關？他怒嗆，北檢就是獨裁，看一下這些「狗檢」的樣子。

    丁特進一步指控，所有政黨不得花錢收買媒體，三立、民視拿了95億的政府標案，中天、TVBS拿多少他不知道，但絕對不到十分之一。黨政軍退出媒體是2004年前總統陳水扁主張的政策，迄今民進黨自己當權，卻套上這個魔戒。

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