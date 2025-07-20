趙少康批竹市雙罷荒唐：連他們都搖頭 選民要出來投「不同意」

中廣前董事長趙少康（中）痛批民進黨搞新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙罷，是醜陋、邪惡、荒唐。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/20 17:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中廣前董事長趙少康今天下午3點半到新竹市巨城購物中心，陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講，他抨擊民進黨搞大罷免，在新竹市市長與立委雙罷，讓他觀察到醜陋、邪惡和荒唐，他曾詢問基隆市長謝國樑「罷免你的票有多少票？」謝回應約6萬9千多，當時選舉的對手約7萬01票落選，因此「當時沒投他的都出來了」，謝當選時9萬6千多，而不同意罷免是8萬6千多，有將近9成催出來，因此最終就是比投票率，呼籲投鄭正鈐、投高虹安的都出來投票。

趙少康說，民進黨的素質越來越差，如果民進黨的創黨先賢們看到這個情況，一定會很難過，像施明德地下有知，一定感慨，還在的先進們一定也搖頭：「怎麼會搞成這樣？」新竹有這麼多的案子，包含新竹棒球場挖出很多石塊，花12億這麼多錢，好的土拿去賣，把建築廢棄物埋進來，這事情經過多久，辦了誰？

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趙少康指出，新竹市可說是全台水準最高的都市，才會選出高虹安當新竹市長，她在新竹市做了很多事情，這樣年輕有理想、使命感的科技人，在立院不過就是跟著李俊俋以前習慣的公積金制度，然後法院說11萬多就可以判7年4個月，法律不是要講究比例原則，可以這樣嗎？

高虹安表示，目前反罷免進入倒數6天，已讓很多人站出來不同意罷免，在開始進行反罷免宣傳時，很多人連要出門投票都不知道，如今知道「我的不同意罷免」要站出來才算數。很多人說大罷免是公民團體發起，在新竹市就是總召柯建銘、民進黨發起，罷免總部設在民進黨新竹市黨部，民進黨為什麼要雙罷？若市長被罷免掉，就是民進黨直接派人來，這對於市民來說非常不公平，呼籲民眾站出來守護新竹市。

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