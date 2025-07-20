補教名師呂捷：投下同意罷免 讓藍委不能大聲

呂捷強調，國民黨立委正在破壞台灣的體制，726務必投下同意罷免。（記者陳奕劭攝）

2025/07/20 17:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免投票日倒數6天，選戰日漸白熱化，補教名師呂捷今天（20日）到中和區四號公園，助陣罷免國民黨籍中和立委張智倫、永和立委林德福的「雙和罷團」，向民眾宣傳7月26日投同意罷免票。

呂捷今天來到四號公園，雖然當天下起毛毛雨，仍吸引約20人到場聆聽，呂捷拿出「補教名師」的功力，以幽默趣味的方式向民眾宣傳同意罷免，現場氣氛熱絡、喝采聲不斷。

請繼續往下閱讀...

呂捷表示，他是高雄人，過去曾參加罷免韓國瑜，那時候「發大財」跟髒話一樣，如今台灣立法院面臨共產黨的滲透、價值觀的摧毀，有一群人主張面對大敵要投降，請問當初滿清面對八國聯軍、中國面臨日本有投降嗎？台灣是優秀的國家，但他身為歷史老師，發現有一群人只要台灣史多一點點就跳起來，中國史少一點點也跳起來，告訴台灣人應該要自卑，但他們竟然希望台灣給對岸極端可怕的政權管理，真的有讀過「廉恥」嗎?

他指出，尚毅夫向他聊到「這是30年以來最糟糕的立法院」，自己反問「以前很多黑道立委」，尚毅夫回答「但他們不會干涉中央的事情」，但現在的國民黨只聽傅崐萁的話，而傅又只聽對岸政權的話，要將台灣的命運交給他們嗎？

呂捷強調，他們不是側翼，而是保護台灣的主力，國民黨立委正在破壞台灣的體制，不讓大法官釋憲，就連海鯤號的預算也被凍結，只因希望這個機器不能動，讓另一個機器接管台灣，台灣人不用拿起槍，只要投下同意票，就能不讓他們大聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法