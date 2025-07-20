爭新北市長提名與林右昌「王不見王」？蘇巧慧：兵分多路衝刺罷免

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（中）澄清，綠營是兵分多路，運用各種方式接觸更多選民。（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 16:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入黃金週倒數，有意參選新北市長初選的民進黨秘書長林右昌、綠營新北市黨部主委蘇巧慧今（20）日分別現身汐止，力挺罷免國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」行動，但對於兩人「錯開」時段被質疑「王不見王」，蘇巧慧澄清，綠營是兵分多路，所有公職與黨職人員都運用各種方式接觸更多選民，齊心力挺公民團體。

蘇巧慧表示，這次罷免運動中，除了公民團體外，最努力的就是在地議員，因有不適格的中央委員，沒有辦法協助他們，所以他們這次特別都率先站出來，就是要和罷團站在一起的決心，也透露未來剩下最後的5天，會用綿密的車掃加快速度，看到更多的人、催出更多的票，希望726能夠一舉成功，讓不適任的立委離開。

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對於被問及和林右昌錯開時段到汐止，蘇巧慧指出，大家其實可以看到民進黨兵分多路，每個公職人員、黨職人員都用各種方法接觸更多民眾，未來車掃其實也會分早上、下午、晚上不同的時段，讓大家時間可以配合的委員，都是按照自己時間認領時段，來到每一個罷區，「就是希望貢獻自己的力量，我相信這局當中可以成為罷團側翼，我們都深感榮幸」。

下午陪同蘇現身的民進黨發言人吳崢則說，重點不是誰和誰一起，而是都和罷團一起，不論新北黨部主委、民進黨秘書長等，都會用所有最後能夠用的每一分、每一秒來和罷團一起做最後衝刺，因為現在最重要就是要把不適任的立委下架。

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