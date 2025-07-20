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    首頁　>　政治

    光復桃園三部曲 貪食蛇車隊60公里掃街打頭陣

    桃園罷團20日舉辦「同意罷免．轉動桃園─六區全罷・光復桃園」活動，由公民自發性組成的「貪食蛇」車隊，60公里掃街大桃園。（記者鄭淑婷攝）

    桃園罷團20日舉辦「同意罷免．轉動桃園─六區全罷・光復桃園」活動，由公民自發性組成的「貪食蛇」車隊，60公里掃街大桃園。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/20 16:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6席立委罷免投票倒數1週，把握投票前最後週日，桃園罷團今（20）日舉辦「同意罷免．轉動桃園─六區全罷・光復桃園」活動，透過車掃、遊行、晚會三部曲，匯集公民力量。首部曲由公民自發性組成的「貪食蛇」車隊打頭陣，超過百輛機車、自行車60公里桃園大掃街。

    有支持者以「青鳥」造型騎自行車跟隨，他說，去年起就以「青鳥」造型參加罷免活動，最後一哩路希望成功罷免不適任立委。另有重機騎士穿上「大罷免、大成功」T恤，「桃6刪邱」領銜人傑米也騎著重機加入車掃，他希望透過騎乘凝聚認同，讓大家知道「26日所有公民都必須走出來是很重要的一件事」。

    桃園市第一選區罷免牛煦庭領銜人陳曉煒表示，除了首部曲「貪食蛇」大掃街，二部曲遊行隊伍「媽媽手護下一代大隊」、「正藍軍保衛桃園大隊」、「全台大罷免聯軍」、「NGO ＆ 藝文界追討要犯（飯）大隊」、「香港（世界）挺台灣大隊」，下午分從6處集結點出發，並以步行方式掃街；三部曲於風禾公園舉辦晚會，邀請立委王義川、「板橋大刪元」領銜人史書華、八炯、桃園市議員于北辰等人輪番開講。

    有支持者以「青鳥」造型騎自行車跟隨。（記者鄭淑婷攝）

    有支持者以「青鳥」造型騎自行車跟隨。（記者鄭淑婷攝）

    「桃6刪邱」領銜人傑米也騎著重機加入車掃。（記者鄭淑婷攝）

    「桃6刪邱」領銜人傑米也騎著重機加入車掃。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市6席立委罷免投票倒數1週，桃園罷團透過車掃、遊行、晚會三部曲，匯集公民力量。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市6席立委罷免投票倒數1週，桃園罷團透過車掃、遊行、晚會三部曲，匯集公民力量。（記者鄭淑婷攝）

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