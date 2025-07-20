中市西區投開票所異動遭質疑 選委會：原址是球場當天有活動

七月二十六日罷免投票，一般都會在原來選舉的投開所，市選會表示，因遇國考，有三十多處非原來投票開所。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2025/07/20 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕7月26日罷免投票，中市第六選區、西區一名市民在社群媒體指出，以前投票都在里活動中心，這次罷免投票卻安排在一個從沒去過的民宅空屋，質疑台中選委會用意；台中市選委會表示，由於7月26日當天有國考，很多原來選舉的投開票都不出借，經查市民提出地點，是在萬壽棒球場，過去有2個投開票所，但因為當天有活動，負責單位不肯出借，因此只能另覓他地，對民眾很不好意思。

有中市西區市民質疑，以前投票地點都是在里活動中心，但此次卻在民宅空屋，質疑市選委會的心眼。

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市選委會無奈的表示，由於7月26日也有國考，很多過去選舉的投開票場地都借不到，讓選務人員很頭痛，而該市民所反映的投開票所，是在萬壽棒球場，在2024總統選舉時，是兩個投開票所，但因當天有活動，也借不到，只好另外找地點，對民眾不好意思。

市選委會指出，此次罷免投票有777處投開票所，但有30多處不在過去選舉地點，因此已要求相關區公所要有明顯的指示牌，要事先事跟民眾說清楚。

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