掛宮燈旗雙標？新北議員批程序不公 市府：預留空間保障雙方權利

新北市議員鄭宇恩質疑選務過程「兩套標準」，痛批在未依正常程序通知與分配的情況下，大街小巷卻已懸掛大量挺藍宮燈旗，嚴重影響罷免方的言論空間與行政中立。（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 17:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入黃金週倒數，雙方努力催票。然而，新北市議員鄭宇恩今（20日）質疑選務過程「兩套標準」，痛批在未依正常程序通知與分配的情況下，大街小巷卻已懸掛大量挺藍宮燈旗，嚴重影響罷免方的言論空間與行政中立。新北市府回應，截止目前僅被罷免人向四區公所提出宮燈旗申請，為求公平懸掛，公所受理申請懸掛期間仍預為相對方保留個別位置予以申請。

鄭宇恩指出，每次選舉，宮燈旗的懸掛是兵家必爭之地，公所都會召開會議，邀集各候選人抽籤。不過這次罷免，卻看到大街小巷掛滿藍委洪孟楷的宮燈旗，公民團體卻一面都沒有。詢問公民團體，卻得知他們並未接獲任何公文通知。實地再了解才知道，這次罷免案新北市選委會不同於以往會把候選人聯繫地址提供予公所，這次則沒有任何通知，導致公所無從邀集公民團體，循往例來辦理會議和抽籤。

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「未有公平送達及通知的程序。」鄭宇恩強調，單方開放給被罷免人懸掛的宮燈旗，還算合法嗎？如果不是合法的廣告物，呼籲環保局應儘速依照《廢棄物清理法》將懸掛在路燈桿上的宮燈旗全數清除，捍衛行政中立、確保選務公平。

新北選委會副總幹事黄堯章指出，有關道路兩旁宮燈旗的懸掛，應屬直轄市、縣（市）政府權責，應依其直轄市、縣（市）政府規定辦理。

新北市政府表示，任何團體皆能依照規定提出宮燈旗申請，經審核無問題後懸掛。過往選舉期間，由於有多組候選人提出宮燈旗申請，基於公平原則，由公所邀集各候選人召開協調會並以抽籤公平懸掛。這次罷免案僅兩方，故採預留方式雙方權益均受保障。#

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