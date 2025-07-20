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    新竹市藍白反罷大造勢 錢康明諷是「新台幣的力量」

    新竹市藍白辦反罷免造勢晚會，新竹市前文化局長錢康明諷是「新台幣的力量」。（記者洪美秀攝）

    新竹市藍白辦反罷免造勢晚會，新竹市前文化局長錢康明諷是「新台幣的力量」。（記者洪美秀攝）

    2025/07/20 15:16

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前文化局長錢康明曾在高虹安2022年選市長時曾參與選舉造勢及形象營造，看到昨晚藍白的造勢活動，他發文提到有一種力量叫做新台幣的力量，有一種投資叫做代理人的投資，諷兩個品格有瑕疵的人還有勇氣站上舞台，籲新竹市民看清這種騙術，2022年被騙一次，現在後悔還來得及投同意罷免，讓藍白的好朋友消失。

    新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）是全台唯一立委與市長同時面臨罷免投票的縣市，更是藍白合作反罷免的指標縣市，國民黨與民眾黨昨晚在天公壇舉辦反罷免造勢活動，催出藍白支持者到場，今天則有韓國瑜及盧秀燕和趙少康等藍營人物到場。

    錢康明說，藍白認為只要藍白合就能戰勝民進黨，是國民黨和民眾黨相信的真理，這也是無黨籍高虹安能操作的空間，市政府人事、行政、標案的荒誕不堪。說白了！就是辦了這種晚會後的還債，豪華晚會至少5百萬起跳，商人為代理人花了新台幣，從未停職的高虹安是要還的，當然也是新竹市民要還的。

    他說，兩個品格道德有嚴重瑕疵的人，竟有如此強大的勇氣站上舞台，新竹人是否能看懂騙術？或許726就知道了，但他依然相信新竹市民2022年已知道自己被騙了，這一次，他相信市民會做出對的選擇。

    新竹市藍白聯合辦反罷免造勢晚會，新竹市前文化局長錢康明諷是「新台幣的力量」。（記者洪美秀攝）

    新竹市藍白聯合辦反罷免造勢晚會，新竹市前文化局長錢康明諷是「新台幣的力量」。（記者洪美秀攝）

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