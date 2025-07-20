罷團市場掃街遭嗆「罷免石一佑」 葉元之：做賊喊捉賊

新北市議員石一佑（前排右2）、市議員翁震州（右）陪同「板橋大刪元」到市場掃街宣傳。（石一佑提供）

2025/07/20 15:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕距離7月26日首波大罷免投票進入倒數階段，新北市議員石一佑、翁震州今天陪同罷團「板橋大刪元」到瑞億市場掃街，共同宣傳罷免國民黨立委葉元之，不料和葉元之短兵相接，葉當面嗆「罷免石一佑」，石批評葉惱羞成怒，不適任立法委員；葉回應，「做賊喊捉賊」。

石一佑說，上午宣傳途中，偶遇葉元之和助理發送「反罷免」文宣，竟對著罷團怒嗆「罷免石一佑」，這位沒有在基層出現的立委，面對罷免不檢討，卻惱羞怒嗆其他民意代表，只會顯得格局狹小，從昨天口出穢言到今天惱羞成怒，葉元之已經不適任立法委員，呼籲大家出來投票，同意下架葉元之。

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石一佑表示，葉元之時常「電視看得到、選區找不到」，這次民團發動罷免，是為市民討公道，也為國會亂象撥亂反正，守護民主的底線；立法委員需要的是認真問政，不是政治口水的鬥爭，面對罷團的民意考驗，葉元之應該拿出問政成績，而不是拿不出表現，只會用口水來怒嗆其他民意代表，顯得心虛又失高度。

葉元之回應，以前大家選舉結束就回復平靜，不分藍綠為地方做事，這次民進黨超級沒下限，去年選輸了，所有民進黨議員就要罷免他，願賭不服輸，要來罷免選贏的，透過謠言、攻擊、亂罵人，造成板橋極度對立，當家還鬧事，讓民主大倒退。

葉元之說，先前他邀請教育部官員到板橋考察會勘後埔、埔墘、大觀3所國小，協助爭取經費，竟被市議員戴瑋姍批評打擾學生上課，可見民進黨心中只有鬥爭，沒有地方服務；石一佑則是「作賊喊捉賊」、雙重標準，她也很大聲喊「罷免葉元之」，從連署開始就用一堆謊言推動罷免，這種不幹正事、只重視鬥爭的爛議員，罷掉後可以讓板橋恢復平靜。

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