挺涂權吉反惡罷 蔣萬安大讚是立院「超級小跑車」

台北市長蔣萬安下午到桃園市大園仁壽宮，為藍委涂權吉站台，受鄉親歡迎。（記者余瑞仁攝）

2025/07/20 16:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕罷免選舉投票倒數6天，台北市長蔣萬安今（20）日下午前往桃園市大園仁壽宮、觀音草漯保障宮為桃市第二選區國民黨立委涂權吉站台宣講、力挺反罷免。蔣萬安形容說，涂權吉就像是立法院的「超級小跑車」，不斷為桃園鄉親爭取各項權益，現在民進黨如同「選輸就翻桌」，呼籲民眾用手中的選票告訴民進黨，台灣的民主是人民作主，不是民進黨說了算。

涂權吉今天接連在地方信仰中心的仁壽宮、保障宮舉辦反惡罷宣講，蔣萬安出席力挺說，他去年初才來幫涂權吉站台助選，今天又來幫他助選，他很想不通的是，去年才當選的人，怎麼今年又要再選一次？民進黨發動大罷免真的是很沒道理，去年桃園選民一票一票選出來涂權吉這個優秀認真打拚的立委，民進黨卻是「選輸就翻桌」、搞出大惡罷，只因為民進黨現在在立法院是少數。

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「鄉親哪裡有需要 他就衝第一」

蔣萬安表示，涂權吉在立法院的表現並沒有讓大家失望，他就像是「超級小跑車」，鄉親哪裡有需要他就衝第一，為桃園鄉親堅決反對固體再生燃料（SRF）發電廠保護鄉親的健康，支持地方電網更新改善，涂權吉更與眾多藍營立委共同堅持努力，通過普發1萬元的法案。

蔣萬安說，過去也曾普發消費券與現金的民進黨，現在卻說普發1萬元是債留子孫、政府要舉債，事實是，去年政府超徵5200億元的稅金，立法委員爭取普發1萬元還給民眾，這不只是照顧大家，將會促進消費、照顧很多商家及攤販，堪稱一舉數得；他說，其他國家像是新加坡、韓國都在發現金，所以拜託大家要繼續支持涂權吉，讓涂權吉繼續捍衛鄉親權益、爭取福利、修好的法案。

蔣萬安也反問：「涂權吉有殺人、貪汙、放火嗎？」現在桃園六區立委全都面臨罷免，全台灣更有31個國民黨立委被無差別搞大罷免，痛批民進黨就是選輸翻桌，呼籲鄉親7月26日投下「不同意罷免」，讓社會更安定，讓好立委監督政府全力拚經濟、照顧老百姓。

蔣萬安說，很多台南鄉親因為颱風到現在家裡還在泡水、沒電可用，如果賴清德總統願意把搞大罷免十分之一的力氣拿到台南救災，不會到現在這麼多人還這麼痛苦；如果把對付在野黨的精力拿來拚經濟，不會面對美國關稅談判還談不下來，所以呼籲民眾要站出來，用選票告訴民進黨，民主是人民作主，不是民進黨做主。

蔣萬安下午到桃園市大園仁壽宮，為涂權吉站台反惡罷。（記者余瑞仁攝）

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