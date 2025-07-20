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    罷免投票倒數 中市綠議員前進第三市場掃街

    陳雅惠（左二）與江肇國（右四）2人合力掃第三市場。（圖由陳雅惠提供）

    陳雅惠（左二）與江肇國（右四）2人合力掃第三市場。（圖由陳雅惠提供）

    2025/07/20 16:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票倒數6天，民進黨台中市議員江肇國、陳雅惠今日上午聯袂陪同罷免志工走進南區第三市場展開掃街拜票，呼籲市民7月26日投下同意票，志工高舉「罷免投同意，反共更有力」紅色手舉牌，並沿路發送文宣、拜訪攤商，現場互動熱絡、氣氛沸騰。

    江肇國表示，這次罷免行動不只是地方一席立委的選擇，更關鍵的是國會能不能擺脫亂象、回到真正以民意為本的軌道上。他直言：「罷免投同意，反共更有力；罷免羅廷瑋，台中才能回正軌。」唯有透過選票讓不適任的人下台，國會才有機會恢復正軌，重新贏回人民的信任與期待。

    陳雅惠也指出，當前國會若繼續被藍白聯手操弄，民生預算、教育、社福等關鍵法案將接連受阻，人民的權益會被持續犧牲。她呼籲民眾站出來，用選票守住台灣的民主制度。

    現場志工高舉「罷免投同意，反共更有力」紅色圓牌，沿街發送文宣，向攤商與民眾說明罷免原因與投票方式，而江肇國及陳雅惠兩人在市場內，不少民眾主動握手加油、表達支持，甚至承諾會動員親友一同投票。

    市議員陳雅惠（左）與江肇國（右）一同掃第三市場。（圖由陳雅惠提供）

    市議員陳雅惠（左）與江肇國（右）一同掃第三市場。（圖由陳雅惠提供）

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