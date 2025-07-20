朱立倫邀7/25凱道反惡罷 館長：民進黨怎麼幹 我們就怎麼幹

國民黨全國青工總會今日下午在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，邀請網紅「館長」陳之漢與青年朋友對話。（記者王藝菘攝）

2025/07/20 15:59

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨全國青工總會今日下午在中央黨部舉辦「青年沙龍」論壇，邀請網紅「館長」陳之漢與青年朋友對話。國民黨主席朱立倫致詞時表示，雖然黨派不同，但彼此心中的公平正義是一樣的，只是表達方式不同，他也當場邀請陳之漢參加25日於凱道舉辦的反惡罷晚會，一起上凱道反惡罷；陳之漢則說，國民黨應該要改變，太溫文儒雅，「民進黨怎麼幹，我們就要怎麼幹。」

朱立倫指出，26日是台灣非常關鍵的日子，台灣民主幾十年來，沒想到會搞這套，把所有在野黨都罷掉、把雜質都打掉、把反對的聲音都消滅掉，這真的是惡罷，全世界找不到這樣的例子，前總統陳水扁不敢幹、蔡英文沒有這樣做，竟然出了一個賴清德敢幹這種事情，26日要讓他在台灣歷史上留名，全民站出來反對賴清德，大家投下不同意罷免，全民最大黨就是不同意賴清德。

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朱立倫認為，司法是最重要、最後的防線，如果司法變成不公不義的代表，變成執政者最後的武器來對付在野、反對者，司法就是東廠、鷹犬，前民眾黨主席柯文哲已經被賴總統關了11個月，有證據就辦到底，沒有證據就是押人取供，這是最簡單的道理。

「我也做過地方首長，全台灣做最久的是我，做了16年」，朱立倫說，如果是圖利罪，慢慢吵、有得吵，因為圖利罪有太多的模糊空間，如果是貪污拿錢，就把證據拿出來、一刀斃命，沒有就是押人取供，這是全世界看不到的。

朱立倫進一步表示，民進黨政府對國民黨黨工、志工，到處大搜索、大押人，辦藍不辦綠，過去幾百件、幾千件偽造文書有這樣辦、無限上綱的嗎？台灣的民主不是民進黨作主，老大是全民不是賴總統，大家要建立這樣的共識，雖然黨派不同，但心中的公平正義天平是一樣的，只是表達方式不同，自己過去擔任新北市長時也拜會過館長，感謝館長今日來與青年朋友互動，邀請館長25日一起上凱道反惡罷。

國民黨主席朱立倫（左）當場邀請陳之漢（中）參加25日於凱道舉辦的反惡罷晚會，一起上凱道反惡罷。（記者王藝菘攝）

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