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    林佳龍與巴拉圭百萬網紅大啖道地美食 用瓜拉尼語說這句話

    外交部長林佳龍日前與巴拉圭網紅Yolanda Park享用被譽為「世界上最好喝的湯」的玉米球雞湯Vori Vori。（外交部提供）

    外交部長林佳龍日前與巴拉圭網紅Yolanda Park享用被譽為「世界上最好喝的湯」的玉米球雞湯Vori Vori。（外交部提供）

    2025/07/20 14:23

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍日前率團訪問友邦巴拉圭，行程中特別與巴拉圭百萬網紅Yolanda Park（朴智擎）一同錄製Instagram影片，享用道地巴拉圭料理。林佳龍特別用瓜拉尼語說「Rohayhu Paraguay」（我愛巴拉圭），他表示，台巴兩國友誼早已超越語言與距離，建立起自然、真誠的連結。

    林佳龍指出，Yolanda 曾於今年4月訪台，當時特別邀請她與來自瓜地馬拉的網紅Allison一起造訪「湯馬仕肉舖」，體驗結合蔥抓餅與巴拉圭牛肉的台式創意料理；此次訪巴期間，林佳龍也受到「最佳東道主」Yolanda的熱情款待，Yolanda親自準備滿桌道地美食，要讓訪團「吃到愛上巴拉圭」。

    林佳龍說，Yolanda精心準備3道經典巴拉圭料理，其中包括巴拉圭傳統的「巴拉圭湯」，有Sopa paraguaya與Chipa Guazú一乾一濕的版本，雖名為「湯」，實則為鹹蛋糕口感，此外還有Q彈起司餅Mbejú、馬黛煎茶Cocido，與林佳龍最喜愛、被稱為「世界上最好喝的湯」的玉米球雞湯Vori Vori。

    林佳龍表示，每道料理都傳遞Yolanda對台灣朋友的誠摯心意，「在互動中其實也象徵著台巴情誼早已超越語言與距離，彼此友善、自然又真誠」，林佳龍也在Yolanda教學下練習瓜拉尼語「Rohayhu Paraguay」（我愛巴拉圭）。

    林佳龍最後特別感謝Yolanda的熱情招待，也期盼她未來再次到訪台灣，讓台巴人民的情誼持續延續、深化，他也說，台灣人很喜愛巴拉圭，台灣是巴國牛肉第二大出口國、豬肉第一大出口國，他期盼巴拉圭的雞肉也能出口到台灣，讓台灣人享受到巴拉圭美食。

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