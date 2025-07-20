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    民進黨：藍營造謠攻擊賴總統 人民將以選票制裁

    首波罷免投票進入倒數階段，民進黨發言人卓冠廷今呼籲藍營人士看看19日晚間在青島東路聚集的公民晚會，那才是真正人民的心聲。（資料照）

    首波罷免投票進入倒數階段，民進黨發言人卓冠廷今呼籲藍營人士看看19日晚間在青島東路聚集的公民晚會，那才是真正人民的心聲。（資料照）

    2025/07/20 14:16

    〔記者陳昀／台北報導〕726罷免投票進入最後衝刺，藍營政要近期宣講反罷免，均鎖定賴清德總統為攻擊標的；民進黨發言人卓冠廷今指出，賴總統與行政團隊積極解決救災、解決問題，以盧秀燕為首的藍營執政縣市首長卻不斷造謠生事、仇恨動員，人民將以憲法賦予的權利，一一制裁不適任政客。

    卓冠廷受訪回應，藍營策略路人皆知，以台中市長盧秀燕為首的藍營執政縣市首長，週末紛紛現身反罷免造勢場上，針對賴清德總統不斷造謠，無視賴總統與行政團隊，配合執政縣市長積極在中南部勘災、救災，解決災民的問題。

    卓冠廷接著說，反觀盧秀燕、立法院長韓國瑜等人，不顧市政民生、違反行政中立，造謠生事企圖挑起藍綠對立、製造仇恨動員。

    卓冠廷喊話說，呼籲藍營人士們看看19日晚間在青島東路聚集的公民晚會，那才是真正人民的心聲，他們對於這一年多來藍白親中舔共、毀憲亂政發出怒吼，若藍白持續執迷不悟，那人民就會用憲法賦予他們權利，一一制裁不適任的政客。

    首波罷免投票進入倒數階段，民進黨發言人卓冠廷今呼籲藍營人士看看19日晚間在青島東路聚集的公民晚會，那才是真正人民的心聲。（資料照）

    首波罷免投票進入倒數階段，民進黨發言人卓冠廷今呼籲藍營人士看看19日晚間在青島東路聚集的公民晚會，那才是真正人民的心聲。（資料照）

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