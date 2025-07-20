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    前往沈伯洋母親靈堂致哀 伍麗華揭婉拒藍白捻香原因

    伍麗華前往沈伯洋母親靈堂致哀。（圖擷自「伍麗華｜Saidai / Reseres」臉書）

    伍麗華前往沈伯洋母親靈堂致哀。（圖擷自「伍麗華｜Saidai / Reseres」臉書）

    2025/07/20 14:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋母親近日過世，靈堂外貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」告示引起討論，同黨的原住民立委伍麗華前往致哀時，和沈伯洋聊起了箇中原因，得知沈伯洋這樣做是有自己的理由。

    伍麗華在臉書發文表示，在和沈伯洋聊天時，他用了5次「很善良」、4次「很節儉」來形容媽媽，沈母做過保險業、清潔工，也賣過桑椹汁，沈伯洋為了讓媽媽不要這麼辛苦，曾用「撲馬」的藝名到補習班多賺一點外快。

    伍麗華透露，沈伯洋說自己的母親台灣主體意識強烈，愛台灣的心深深影響了他，但自從沈伯洋擔任立委後就遭到政敵的造謠詆毀，讓母親十分心痛且影響心情，「為了讓母親靈魂安息，只能懇辭國、眾二黨拈香。」

    伍麗華指出，在和沈伯洋聊了半小時後，讓她認識到一個跟命運不斷格鬥的溫柔母親（沈母），以及看見一個從滿目荒涼裡站起來，抬頭挺胸走出去的好孩子（沈伯洋）。

    伍麗華認為，沈伯洋會用生命守護母親熱愛的這片家園，無論是「大罷免」還是「救國家」，都是沈母的心願。伍麗華最後引用《聖經．雅歌》的「眾水不能滅，大水不能淹沒，若有人拿家中所有的財寶交換，就全被藐視」，來比喻沈伯洋對大罷免的意志。

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