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    南投罷團重返竹山游顥大本營 強力宣傳罷游

    南投「去游除垢」罷團，20日重返竹山早市，展開罷免藍委游顥宣傳行動。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團，20日重返竹山早市，展開罷免藍委游顥宣傳行動。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/07/20 13:46

    〔記者張協昇／南投報導〕大罷免進入最後衝刺，南投「去游除垢」罷團，今（20）日上午重返竹山早市，展開罷免宣傳行動。罷團領銜人林敬桐表示，此次重返竹山，明顯感受支持罷免民眾比以前多且熱絡，呼籲選民在8月23日踴躍出門投下同意票，下架親中不適任的藍委游顥。

    擔任民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴，因協助「去游除垢」罷團罷免游顥，遭游顥陣營提案罷免反制，罷團擔心相關宣傳活動遭混淆，一個多月前暫停竹山與鹿谷地區的車掃與街頭宣傳，全力支援對抗罷陳行動。7月13日陳玉鈴成功挺過罷免案，游顥陣營罷陳宣告失敗後，罷團集結志工力量，今日重回游顥大本營竹山，展開宣傳攻勢。

    罷團志工深入竹山早市，發送「同意罷免」宣傳扇，志工們一邊舉牌宣傳、一邊發送扇子，並拿著擴音器宣講「大家要記得823是當年打共匪的那一天，8月23日大家也要出來投票罷免不適任立委」，沿途吸引不少民眾關注，也有鄉親當場表達支持罷免，為志工加油打氣，更有店家主動索取多份扇子協助宣傳。

    林敬桐強調，接下來罷團將密集走訪竹山、鹿谷等鄉鎮市集與聚落，透過舉牌、發扇、車掃等宣傳方式，強化民眾對8月23日投票日的記憶與行動力，期待能夠罷免親中不適任的立委游顥。

    游顥陣營則早在二階連署通過後，即出動宣傳車在南投市及竹山鎮宣傳反罷免，也動用人力在廟會活動發送反罷免文宣扇子，強調下週起會展開各項反罷免行動迎戰。

    南投「去游除垢」罷團，20重返竹山早市發送罷游文宣扇子，受到攤商支持。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團，20重返竹山早市發送罷游文宣扇子，受到攤商支持。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團，重返竹山早市，展開罷游宣傳行動，並發送文宣扇子。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團，重返竹山早市，展開罷游宣傳行動，並發送文宣扇子。（「去游除垢」罷團提供）

    立委游顥陣營出動人力在廟會活動發送不同意罷免扇子，宣傳反罷免。（記者張協昇攝）

    立委游顥陣營出動人力在廟會活動發送不同意罷免扇子，宣傳反罷免。（記者張協昇攝）

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