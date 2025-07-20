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    北市議會民進黨團挺罷免 今文山大造勢、明起車隊掃街

    民進黨台北市議員簡舒培（右）、王閔生（中）、趙怡翔（左）今早一起到景美市場掃街催票，下午將與５個罷團在景華公園舉辦造勢活動。（記者董冠怡攝）

    民進黨台北市議員簡舒培（右）、王閔生（中）、趙怡翔（左）今早一起到景美市場掃街催票，下午將與５個罷團在景華公園舉辦造勢活動。（記者董冠怡攝）

    2025/07/20 13:45

    〔記者何玉華／台北報導〕大罷免首波726投票，投票前的最後一個黃金週日，台北市議會民進黨團發動支援罷免團體的「台北同意罷」系列活動，第2場大造勢今（20）下午4點半在文山區景華公園（景華街55號）登場，面臨天氣不穩定考驗，主辦單位嚴陣以待；台北市議員趙怡翔說，5個罷團將集結造勢，也邀請金曲樂團董事長樂團、金鐘歌王楊烈以音樂相挺，號召更多民眾為726民主保衛戰投下同意罷免票。

    民進黨團為期兩週的「台北同意罷」，包含3場大造勢及在5區進行的車隊掃街；第一場大造勢上週三（16日）已在港湖區的大湖公園舉行，今天將在大安文山區景華公園進行第二場，最後一場將於23日於榮星花園登場，涵蓋中山、北松山及信義、南松山選區。車隊掃街將自明（21）天啟動，依序大安區、信義南松山、中山北松山、內湖南港到文山區。

    趙怡翔說，文山區對罷免團隊來說是一個最困難、最有挑戰的選區，從今天5個罷團集結衝刺出發，不只是宣講，也邀請金曲樂團董事長樂團、金鐘歌王楊烈以音樂相挺，到最後一天車隊掃街回到文山區，希望號召更多民眾為726民主保衛戰投下同意罷免票。

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