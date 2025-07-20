力挺林沛祥 朱立倫：民進黨是假反共真戰爭

國民黨主席朱立倫今天（20日）說，民進黨是假反共真戰爭，呼籲基隆鄉親展現最大智慧與決心，7月26日投下不同意罷免，讓基隆人再贏一次。（記者俞肇福攝）

2025/07/20 14:46

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市立法委員林沛祥罷免案將於7月26號投票，中國國民黨基隆市黨部於今天（20日）舉辦政策說明會，國民黨主席朱立倫說，全世界沒有任何一個民主國家會搞大罷免，民進黨就是要摧毀台灣的民主；朱立倫強調，「民進黨是假反共真戰爭」，而「國民黨是反共要和平」，他呼籲基隆鄉親，7月26日出來投下「不同意罷免」票，基隆去年已經展現過一次了，這次更要再贏一次。

朱立倫表示，基隆市民已經用最大的智慧與決心，在2024年把罷免謝國樑的惡罷打掉了，2025年還要來搞，民進黨真的是惡罷，真的是把台灣的民主打爛，用鬥爭、用對立來對待台灣所有的民眾。他進一步強調「民進黨是假反共真戰爭」，而我們是反共要和平。他抨擊，行政院長卓榮泰最近想要魚目混珠，去年超徵的錢，7月才入帳、現在才決算，怎麼會沒錢了，光上半年超收就多了2000多億，用情勒的方式在欺負老百姓。林沛祥在立法院問政，不管是爭取普發現金、5天勞工假期、還是軍警消的加給，都是做對的事，怎麼會每一件事，都變成他們要罷免林沛祥的理由呢？所以拜託基隆鄉親，一定要出來投票，展現基隆人的智慧。

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林沛祥表示，民進黨罷免自己的3個理由，查弊案、替基隆爭取預算、推動民生法案；他強調，7月26日要去投不同意罷免，讓我繼續站在第一線為基隆監督，爭取更多預算跟建設。

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