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    首頁　>　政治

    罷免王鴻薇團隊打「蔣家牌」 觸動深藍選民的心

    罷免王鴻薇的公民團體「山除薇害」最新一波文宣攻勢，打出「蔣家牌」。（「山除薇害」提供）

    罷免王鴻薇的公民團體「山除薇害」最新一波文宣攻勢，打出「蔣家牌」。（「山除薇害」提供）

    2025/07/20 13:08

    〔記者何玉華／台北報導〕罷免王鴻薇的公民團體「山除薇害」最新一波文宣攻勢，打出「蔣家牌」，以「蔣家人」蔣中正、蔣經國的照片，強調「國民黨需要堅決反共的立委」，「山除薇害」說，受到不少深藍選民好評。「蔣家人」台北市長蔣萬安今（20）日一早則再度陪同國民黨立委王鴻薇到濱江市場掃街，呼籲民眾出門投「不同意罷免」。

    「山除薇害」最新一波文宣攻勢以蔣中正、蔣經國的照片，訴求「貫徹三民主義 守護中華民國」國民黨需要堅決反共的立委，並凸顯國民黨黨章第2條「反對共產主義」，諷刺王鴻薇的親中、親共立場，呼籲選民7月26日出門投下「同意罷免」票。

    「山除薇害」說，新的文宣設計，受到不少深藍選民的好評；同樣的設計也登上兩面實體牆廣告，其中一面就在之前被拆掉的八德路二段國民黨部前，重新又掛起來了。

    蔣萬安身為中山區、北松山的前任立委，今天再陪王鴻薇到中山區濱江市場掃街，受到許多攤商熱情歡迎，頻頻要求與他合影、握手，也有人像看到老朋友一般跟他擁抱，似乎忘了一旁還有「主角」王鴻薇；蔣萬安掃街前受訪再呼籲，希望民眾出來投不同意罷免票，指台北市5位國民黨立委都非常優秀，要大家「不同意罷免。」

    罷免王鴻薇的公民團體「山除薇害」最新一波文宣攻勢，打出「蔣家牌」。（「山除薇害」提供）

    罷免王鴻薇的公民團體「山除薇害」最新一波文宣攻勢，打出「蔣家牌」。（「山除薇害」提供）

    罷免投票日倒數，台北市長蔣萬安20日陪同立委王鴻薇前往濱江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者方賓照攝）

    罷免投票日倒數，台北市長蔣萬安20日陪同立委王鴻薇前往濱江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者方賓照攝）

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