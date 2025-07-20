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    藍營反罷行政不中立頻傳 賴瑞隆籲公務員拒絕違法命令

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/07/20 12:54

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免投票進入倒數計時階段，國民黨執政縣市行政不中立的情況恐更為變本加厲。對此，民進黨立委賴瑞隆強調，罷免是憲法賦予人民的權力，行政首長利用行政資源影響人民行使罷免權，是違憲違法的行為，除要求司法單位介入調查，也要呼籲公務員務必完全拒絕首長違法的行政命令。

    賴瑞隆表示，被鎖定罷免的國民黨立委縣市，有很多都是由藍營擔任行政首長，透過其執政優勢，他們在處理很多事件上顯然是違反行政中立的，包括桃園市在罷免公報中夾帶反罷文宣，甚至於像花蓮，要被罷免的是縣長徐榛蔚的丈夫、國民黨立委傅崐萁，徐應適度節制權力，而非違法干擾人民行使罷免權。

    賴瑞隆說，除要求司法介入調查之外，他也要呼籲所有公務員，首長錯誤、違法的行政命令，務必要完全拒絕，這些縣市首長涉及違法之處，未來都會被追究責任，若配合執行，公務人員也有可能會涉及司法問題。

    賴瑞隆也呼籲所有政治人物，特別是藍營縣市首長，不要動用行政權去干預人民罷免權力的行使，這只會讓人民更加看清其侵害民眾權益的真面目，包括最近包括桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安的種種言行，大家可以看到其動用行政資源對罷團所造成的影響，這只會讓人民更強烈的反彈。

    「政治人物不要知法犯法，不要違反行政中立，不要為了袒護同黨立委而違法違憲！」賴瑞隆強調，侵害人民的罷免權，這是所有民主國家都不允許的，再次呼籲藍營縣市首長不要陷自己的公務員於不義，不要有錯誤的行政命令，導致自己和公務員捲入司法糾紛，未來可能會被追究違法的相關責任。

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