遭質疑沒有禮義廉恥 廖偉翔︰禮義廉恥是民進黨從課綱刪除

遭質疑叛國叛黨，廖偉翔表示，他的國家是中華民國，家鄉是台灣。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/20 13:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中四選區罷免領銜人吳欣儒批中四選區立委廖偉翔叛國叛黨，廖偉翔在說明會表示，他的國家是中華民國，家鄉是台灣，「中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」，抱持此價值為國家而奮鬥，他更反批，領銜人要他有「禮義廉恥」，但此恰恰就是被民進黨從課綱中將顧炎武的廉恥刪除。

中市選委會今天進行罷免說明會，第一場是中四選區，廖偉翔則是在說明時，針對領銜人吳欣儒對他的指控予以反駁。

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廖偉翔指出，執政黨執政無能，凡事都用抗中保台來掩飾，他們在立法院爭取提昇警消權利，爭取組工會，民進黨全面反對，柯建銘竟說，組工會台灣會有空窗期，中共會武力入侵，現在民進黨什麼事都用抗中保台意識型態來洗腦人民。

廖偉翔痛批，問如何提高消防員待遇要提高，就是抗中保台，問低薪高房價要如何，回應 抗中保台，內政無法進步導致國力衰弱，還回應抗中保台，國民黨守護軍人權益要提高薪資，全部都是民進黨反對。

他更反駁領銜人批他割地方建設，指西屯有一區的自來水是前民進黨立委張廖萬堅爭取1千多萬，但他認為可做的更到位，爭取1億多的經費，怎能說是割他人成績?

對於孫中山及蔣介石遺囑，廖偉翔強調，他的國家是中華民國，家鄉是台灣，「中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」，抱持此價值為國家而奮鬥。

他更反批，為工時超長勞工爭取恢復5天的假、替警消爭取合理退休金、因剴剴案通過虐童最重是死刑及警消爭取合理退休金，這些難道不是福國利民的法案？

廖偉翔痛批民進黨一再以意識型態洗腦，這不是要走向獨裁、不同意見是雜質，令人細思極恐。

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