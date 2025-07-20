護國大遶境雲林壓軸登場！ 300輛機車一字排開超震撼

護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

2025/07/20 12:58

〔記者李文德／雲林報導〕把握投票前黃金週日，反共護台志工聯盟與罷團「雲林拔釘」今（20）日辦護國大遶境雲林場，從虎尾出發走遍海線11鄉鎮，總路程超過100公里，近300輛機車一字排開長達500公尺，沿街更有民眾舉著旗幟聲援，場面震撼。

護國大遶境雲林場從虎尾出發，號召近300輛機車走遍雲林第一選區（海線）11個鄉鎮，立委劉建國、許智傑、吳秉叡及民進黨中央黨部社運部主任江志銘等人一同聲援行動。

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劉建國說，這場是濁水溪以南最重要的行動，罷免最關鍵的一席，下午有王義川、李柏毅接棒登場，這段期間罷團不斷遭刁難、恐嚇，可想而知戰況激烈，感謝公民團體為守護台灣付出諸多心力。

許智傑說，立院已遭共產黨病毒滲透，藍白委員都聽「阿共仔」意思毀憲亂政，台灣已被亂了一年多，大罷免若沒成功，藍白立委會更囂張，台灣、立法院才能恢復正常運作。所有國民黨立委都是毀憲的劊子手，目前31件藍委罷免案一定要罷掉。

江志銘指出，昨晚青島東路的晚會人潮熱絡，一定有辦法罷免超過20名藍委，大罷免一定大成功；吳秉叡表示，大罷免要維護台灣民主自由，住在新北市的雲林人很多，已經許多鄉親要返鄉投票，希望將對台灣的愛，用同意票保護台灣。

罷團發言人露西歸表示，雲林是整個護國大遶境最終場，要掃除國會害蟲，希望大家、在外縣市的青年遊子站出來回家投票，改變雲林的命運。

護國大遶境雲林場壓軸登場。（記者李文德攝）

護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

車隊掃街時，更有支持者們在路口揮舞旗幟聲援行動。（記者李文德攝）

護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

護國大遶境雲林場壓軸登場，300輛機車一字排開，場面震撼。（記者李文德攝）

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