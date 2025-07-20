洪孟楷新北泰山反罷免 「侯康配」齊聲援

站台洪孟楷反罷免晚會，趙少康強調，罷免的人去年沒投票給洪，現在又要罷免，就是對選民最大的侮辱。（記者陳奕劭攝）

2025/07/20 12:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免投票日倒數6天，選戰日漸白熱化，面臨罷免的新北市第一選區國民黨籍立委洪孟楷今天（20日）在泰山區舉辦反罷免說明會，「侯康配」新北市長侯友宜、資深媒體人趙少康等人到場聲援。

洪孟楷今天在泰山區娃娃館舉辦反罷免說明會，會場內坐滿人潮，侯友宜、趙少康、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、內政部前部長李鴻源、前立委鄭麗文、議員宋明宗等人雙手比叉，強調不同意。洪孟楷向群眾呼籲，請繼續給機會讓他為新北市打拚，7月26日投下不同意罷免。

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趙少康表示，罷免的人去年沒投票給洪，現在又要罷免，就是對選民最大的侮辱，如果嫌洪孟楷做不好，4年後不要投給他就好。他批評，這次罷免很醜陋、很邪惡、很荒唐，選輸就翻桌，欺負國家未來的希望，如果1、2個做不好要罷免能理解，但全世界沒有國家要把31個立委通通罷免，有夠荒唐。

侯友宜指出，他身為警察，最在乎「公平正義」，也非常尊重中央政府的體制，去年選輸總統時也給予祝福，鼓勵總統賴清德「好好做代誌」，為中華民國打拚。但現在卻看到全台灣無差別的罷免，讓他覺得有夠黑暗，洪孟楷選區橫跨林口到石門，努力打拚拿了6成選票，如今4成要罷免6成，到底是在罷什麼？人民都覺得很煩，勞民傷財、吃飽太閒。他強調，將監督的人全部罷免，完全沒有是非，呼籲選民726挺身而出投不同意。

新北市長侯友宜站台洪孟楷，呼籲選民726出門投不同意票。（翻攝自臉書「洪孟楷」）

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