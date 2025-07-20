李彥秀：若大罷免大成功 普發現金、重要法案會被民進黨沒收

藍委李彥秀（前左1）與台北市長蔣萬安（前左2）今（20）於內湖湖光市場掃街。（記者蔡愷恆攝）

2025/07/20 12:57

〔記者蔡愷恆／台北報導〕國民黨立委李彥秀今（20）日在湖光市場受訪說道，若是如民進黨說的一樣大罷免大成功，普發現金、軍人加給恐怕都會被收回，穩定社會的重要法案都會一一被民進黨沒收。他也說，普發現金是刺激內需，如果要交由地方做，請吳思瑤先與民進黨北市議員溝通。

18日，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤提到，若要提超徵，地方政府收到超徵預算，台北市也可以一個人發兩萬，可以請蔣萬安好好回答，民進黨不主張有累計賸餘就發現金，「既然國民黨一再要求政府發現金，台北市可以發兩萬，蔣萬安有何感想跟主張？」李彥秀對此表示，吳思瑤與民進黨不要忘記，當時馬英九、蔡英文都有發過，當時主計長還講過，除幫助弱勢之外，還有刺激國內內需達到0.3%到0.5%。他也請吳思瑤與北市民進黨議員溝通，若覺得普發現金需要地方來做，要請問民進黨團台北市議員支不支持這樣做。

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國民黨籍台北市議員李明賢則批，「民進黨不要烏龍轉桌（oo-liông-se̍h-toh），中央不做就交給地方做。」他更要行政院趕快還給大家一萬塊，不要賴皮。

李彥秀指出，「我們拿的是過去20、30年來，經濟最好的時刻，證交稅今年收得非常多，我們拿這些稅來做普發現金一萬塊。」他說明，國民黨期望大家拿到這一萬塊，在第三季經濟景氣有可能下滑的時刻，刺激內需可以達到0.5%。他補充，身為執政黨，包括軍、警消、醫護人員，照理說都身為執政黨照顧的對象，讓軍人沒有後顧之憂，讓警消一輩子奉獻在社會上，保護我們的治安。

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