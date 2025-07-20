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    選前黃金週日衝刺 「板橋大刪元」齊掃6市場

    民進黨立委吳沛憶（中）和新北市議員戴瑋姍（左）陪同「板橋大刪元」市場掃街。（記者賴筱桐攝）

    民進黨立委吳沛憶（中）和新北市議員戴瑋姍（左）陪同「板橋大刪元」市場掃街。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/20 12:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是首波大罷免投票7月26日前的最後一個黃金週日，推動罷免國民黨新北市立委葉元之的團隊「板橋大刪元」，同步啟動6大市場掃街宣傳，希望全面封堵葉元之，呼籲民眾投下同意罷免票；葉今天上午也同樣在市場掃街，積極爭取民眾支持。

    陪同「板橋大刪元」掃街的民進黨立委吳沛憶說，板橋離她的選區北市萬華很近，她在萬華的時候也時常遇到板橋人反映，「葉元之一定要罷免」，大家都很關心選情。

    「板橋大刪元」發言人莫莉表示，今天市場掃街時間從上午7點半開始，最早是博愛市場，9點半到中午12點半，同步掃湳興、埔墘、國泰及瑞億市場，其中瑞億市場由新北市議員石一佑、翁震州陪同，埔墘則是立委張宏陸，國泰由民進黨副秘書長何博文陪同，下午前往國慶黃昏市場，邀請民進黨發言人吳崢出席。

    莫莉說，今天上午7點半開始一路掃到傍晚的黃昏市場，希望在選前黃金週日，一口氣把所有板橋最重要的市場逐一掃過，這是公民團體想要對葉元之展現最後的態度。

    新北市議員戴瑋姍指出，在罷免投票前最後一週週末，「板橋大刪元」團隊兵分多路，板橋區主要市場都有志工，希望讓板橋人知道，一定要讓在地民意站出來，板橋可以選出更有素質、也能守護板橋利益和福利的立委。

    民進黨立委吳沛憶、新北市議員戴瑋姍協助宣傳罷免國民黨新北市立委葉元之。（記者賴筱桐攝）

    民進黨立委吳沛憶、新北市議員戴瑋姍協助宣傳罷免國民黨新北市立委葉元之。（記者賴筱桐攝）

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