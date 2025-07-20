林右昌汐止掃街催同意票：罷免不是仇恨動員 是讓國會回歸正常

民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/20 12:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍營立委罷免案進入黃金週倒數關鍵期，民進黨秘書長林右昌昨晚出席青島東路罷團造勢，今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。林右昌表示，昨晚公民團體重返青島東路並非與藍營「拚場」，而是一場展現高度理性與民主素養的公民行動。

林右昌表示，民進黨與公民同行，配合所有公民團體規劃的罷免行動，昨晚公民團體重返青島東路並非與藍營「拚場」，而是一場展現高度理性與民主素養的公民行動。他強調，這場罷免並非出於仇恨動員、政黨對立，而是希望讓國會回歸正常，但很可惜藍營卻不斷將這場行動操作為政黨對決，模糊罷免真正的訴求。

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林右昌指出，民進黨作為所有公民團體最堅實後盾，所有的這些工作，大家都會全力協助，民進黨在最後的階段，會跟所有的罷團與公民同行然後密切支援，「所以所有的事情我們都會來努力」。

民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

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