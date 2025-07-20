為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林右昌汐止掃街催同意票：罷免不是仇恨動員 是讓國會回歸正常

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/20 12:43

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍營立委罷免案進入黃金週倒數關鍵期，民進黨秘書長林右昌昨晚出席青島東路罷團造勢，今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。林右昌表示，昨晚公民團體重返青島東路並非與藍營「拚場」，而是一場展現高度理性與民主素養的公民行動。

    林右昌表示，民進黨與公民同行，配合所有公民團體規劃的罷免行動，昨晚公民團體重返青島東路並非與藍營「拚場」，而是一場展現高度理性與民主素養的公民行動。他強調，這場罷免並非出於仇恨動員、政黨對立，而是希望讓國會回歸正常，但很可惜藍營卻不斷將這場行動操作為政黨對決，模糊罷免真正的訴求。

    林右昌指出，民進黨作為所有公民團體最堅實後盾，所有的這些工作，大家都會全力協助，民進黨在最後的階段，會跟所有的罷團與公民同行然後密切支援，「所以所有的事情我們都會來努力」。

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌今（20）日上午再赴汐止金龍市場，與罷免藍委廖先翔罷團「齊心斷翔」一同掃街催「同意票」。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播