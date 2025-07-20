吳沛憶批掃街逾晚間10點涉違法 葉元之：連法律都不懂很丟臉

民進黨立委吳沛憶質疑國民黨新北市立委葉元之超過晚上10點還在掃街，涉嫌違法。葉回應，連法律都不懂很丟臉。（記者賴筱桐攝）

2025/07/20 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕推動罷免新北市國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」團隊，今天上午由民進黨立委吳沛憶陪同到湳興市場掃街，針對葉昨晚（19日）超過10點仍在掃街，涉嫌違反選罷法。吳沛憶質疑，如果立委都沒辦法守法，甚至公然違法，要如何替人民立法？葉元之回嗆，「當立委連法條都看不懂，很丟臉！」

吳沛憶表示，葉元之和她都在立法院教育委員會，卻是最糟糕的負面教材，第1次質詢人就沒來，質詢內容發言不恰當，未經事實資料查證。昨晚11點多，葉元之仍用麥克風、擴音音響掃街，影響社區安寧與秩序，公然違法，更離譜的是全程用網路直播，上次葉在立法院審查機密文件也是開直播，代表基本法治觀念低落。

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吳沛憶說，身為立法委員應以身作則守法，如果自己都沒辦法守法，甚至公然違法，也不認為有什麼問題，這種立委要如何替人民在立法院立法？

「板橋大刪元」發言人莫莉批評，國民黨全黨都一樣，法律擺在那裡擺好看的，沒有把應該遵循的法條和法律規範放在心上，不意外葉元之再度踩法律紅線。

葉元之表示，選罷法56條規定，競選或罷免活動時間為上午7點前或晚上10點後，「但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限」。吳沛憶自己當立委，連法條都看不懂，很丟臉！夜市是最熱鬧的地方，要如何打擾民眾安寧？

葉元之說明，立院開直播已澄清100次，他審查機密預算時就「關直播」，至於第1次質詢未到，是因為首次不懂程序的無心之過，後續未再發生，他的質詢次數都比許多綠營立委多，民進黨一再用相同的事情誤導大眾，證明罷免毫無正當性，民進黨就是搞鬥爭的大惡霸。

民進黨立委吳沛憶（中）、新北市議員戴瑋姍（左）陪同「板橋大刪元」團隊到市場掃街。（記者賴筱桐攝）

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