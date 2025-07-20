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    控國民黨已成違法政黨 吳思瑤：行政不中立恐更肆無忌憚

    726大罷免投票進入倒計時階段，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今直言，在權力焦慮的情況下，國民黨執政縣市行政不中立的情況恐將變本加厲。（資料照）

    726大罷免投票進入倒計時階段，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今直言，在權力焦慮的情況下，國民黨執政縣市行政不中立的情況恐將變本加厲。（資料照）

    2025/07/20 12:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕726大罷免投票進入倒數計時階段，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今直言，在權力焦慮的情況下，國民黨執政縣市行政不中立的情況恐將變本加厲、更加肆無忌憚。她說，從造假民意、偽造連署的組織系統性犯罪，再到藍營縣市首長完全視行政中立於無物，「國民黨已經成為一個違法政黨，連基本的道德、法治底線都不顧了。」

    吳思瑤表示，國民黨上上下下從造假民意、偽造連署開始，就是一個組織系統性的犯罪，而現在不思檢討31比0的成案數，他們都陷入了權力的焦慮，從南到北，只要有罷免區的藍營縣市首長，完全視行政中立於無物，這也是一個系統性的有樣學樣，大家沆瀣一氣行政不中立的作為，淪喪了執政的道德感。

    吳思瑤說，從台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜，花蓮更不用講，從他們的作為都很清楚看到國民黨的本質就是視法律於無物，一個國家最大的在野黨，用違法手段打擊政敵提出惡罷、用違法手段救罷免挽救權力，「國民黨已變成了一個違法政黨，從頭到尾就是一個違法的政黨。」

    「我們不能讓違法行為習以為常，不能讓他們違法了還這麼理所當然、理直氣壯。」吳思瑤強調，國民黨完全無視於公務人員服務法、行政中立法，這些事證都要收集好，台灣畢竟還是一個法治國家，今天對於罷免案的違法介入，未來每一次的民主選舉也會如法炮製。

    「為何他們用違法行為打擊政敵、搶救權力？」吳思瑤直言，因為國民黨真的就是處於一個岌岌可危的狀況，甚至公然造謠，他們現在連最基本的道德及法治底線都不顧了。

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